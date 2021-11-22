Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 22.11.2021 16:31
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    • 22.11.2021 16:35
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 22 Kasım 2021 | İhanet eden koca, eşi evden gitmesin diye elini kolunu iple bağladı!

    Mehmet Can’ın dün akşam yaptıklarına inanamayacaksınız! Herkesi şok edecek son dakika hamlesi! Özgür Can nerede saklanıyor? 3 çocuğa bir şey mi yaptı? Büyük olayda şok gelişme! 38 yıl sonra kavuşan büyük aşıkların İstanbul masalı! Evli kızı Merve 1.5 ay önce ortadan kayboldu! Kayıp Merve’yi Esra Erol buldu! Merve stüdyoya geliyor... Eşi Fehmi, Şengül ile yaşamaya başladı! O da yetmedi Şengül 3 aylık hamile çıktı! Karı koca karşı karşıya! Kocası ihanet etti karısı evden gitmesin diye elini kolunu iple bağladı! Karı koca soluğu Esra Erol’da aldı. Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün ele alınan konular Türkiye gündemine bomba gibi düşecek.13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL YOUTUBE İZLE - TIKLA

    Mehmet Can'ın dün akşam yaptıklarına inanamayacaksınız! Herkesi şok edecek son dakika hamlesi!


    Özgür Can nerede saklanıyor? 3 çocuğa bir şey mi yaptı? Büyük olayda şok gelişme!



        38 yıl sonra kavuşan büyük aşıkların İstanbul masalı!


        Evli kızı Merve 1.5 ay önce ortadan kayboldu! Kayıp Merve'yi Esra Erol buldu! Merve stüdyoya geliyor...


        Eşi Fehmi, Şengül ile yaşamaya başladı! O da yetmedi Şengül 3 aylık hamile çıktı! Karı koca karşı karşıya!
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            Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 22 Kasım 2021 | İhanet eden koca, eşi evden gitmesin diye elini kolunu iple bağladı!
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