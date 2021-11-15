Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 15.11.2021 16:05
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    • 15.11.2021 16:08
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 15 KASIM 2021 | Hatun’un Kübra’yla ilgili sakladığı büyük sır ne? Canlı yayında konuşacak

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün... Polat’ın “barışalım” çağrısına Büşra ne cevap verecek? Büyük yüzleşmede büyük gelişme! Hatun’a neden “sahip çıktım” dedi? Hatun’un Kübra’yla ilgili sakladığı büyük sır ne? Kübra canlı yayında! Bebeği kucağından alındı, sokağa atıldı! O Esra Erol’a sığındı! Ayça ile Batuhan karşı karşıya gelecek. Kendisinden 41 yaş küçük Nesrin ile evlendi başına gelmeyen kalmadı! 70 yaşındaki Necat Amca’nın isyanı ve daha fazlası Atv canlı yayınında Esra Erol'da programında...

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün ele alınan konular Türkiye gündemine bomba gibi düşecek. 13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL YOUTUBE İZLE - TIKLA

    Polat'ın "barışalım" çağrısına Büşra ne cevap verecek? Büyük yüzleşmede büyük gelişme!

    Hatun'a neden "sahip çıktım" dedi? Hatun'un Kübra'yla ilgili sakladığı büyük sır ne? Kübra canlı yayında!
        Katilin evinin görüntüleri ortaya çıktı!
        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 15 KASIM 2021 | Hatun’un Kübra’yla ilgili sakladığı büyük sır ne? Canlı yayında konuşacak
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