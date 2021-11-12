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Esra Erol karnı burnunda pozlarını paylaştı sosyal medya sallandı! Gören dönüp bir daha baktı güzel sunucu yine kendine hayran bıraktı

Esra Erol karnı burnunda pozlarını paylaştı sosyal medya sallandı! Atv ekranlarının sevilen başarılı sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Hafta içi her gün milyonları ekran başına kilitleyen Erol, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. 'Tbt' notuyla karnı burnunda pozlarını takipçilerinin beğenisine sunana Erol'un paylaşımı, kısa sürede gündem sosyal medyaya damga vurdu. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel sunucunun çocukları İdris Ali ve Ömer ise merak konusu oldu. İşte Esra Erol'un dikkat çeken o pozları...

12.11.2021 21:01 - Son Güncelleme: 12.11.2021 21:56
Esra Erol karnı burnunda pozlarını paylaştı sosyal medya sallandı! Gören dönüp bir daha baktı güzel sunucu yine kendine hayran bıraktı

Hafta içi her gün milyonları atv ekranlarına kilitleyen Esra Erol, başarılı sunuculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Başarılı sunucu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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Esra Erol karnı burnunda pozlarını paylaştı sosyal medya sallandı! Gören dönüp bir daha baktı güzel sunucu yine kendine hayran bıraktı

2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturan Erol, oğlu Ömer'e hamile olduğu döneme ait fotoğrafları Instagram sayfasında yayınladı.

Esra Erol karnı burnunda pozlarını paylaştı sosyal medya sallandı! Gören dönüp bir daha baktı güzel sunucu yine kendine hayran bıraktı

Sosyal medyada eski fotoğrafların paylaşıldığı Perşembe gününü es geçmeyen Erol, oğlu İdris Ali ile hamilelik döneminde çektirdiği pozları Instagram'ın hikaye kısmında paylaştı.

Esra Erol karnı burnunda pozlarını paylaştı sosyal medya sallandı! Gören dönüp bir daha baktı güzel sunucu yine kendine hayran bıraktı

Erol, paylaşımına "Geçmez sandığınız günler bir çırpıda geçer. Bu yüzden yaşadığınız her günün ve duygunun hakkını verin" notunu ekledi.

Esra Erol karnı burnunda pozlarını paylaştı sosyal medya sallandı! Gören dönüp bir daha baktı güzel sunucu yine kendine hayran bıraktı

Birçok fan ve magazin sayfası tarafından yayınlanan paylaşım, kısa sürede sosyal medyada yayılarak binlerce yorum aldı.

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