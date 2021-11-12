Esra Erol karnı burnunda pozlarını paylaştı sosyal medya sallandı! Gören dönüp bir daha baktı güzel sunucu yine kendine hayran bıraktı
Esra Erol karnı burnunda pozlarını paylaştı sosyal medya sallandı! Atv ekranlarının sevilen başarılı sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Hafta içi her gün milyonları ekran başına kilitleyen Erol, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. 'Tbt' notuyla karnı burnunda pozlarını takipçilerinin beğenisine sunana Erol'un paylaşımı, kısa sürede gündem sosyal medyaya damga vurdu. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel sunucunun çocukları İdris Ali ve Ömer ise merak konusu oldu. İşte Esra Erol'un dikkat çeken o pozları...
12.11.2021 21:01
- Son Güncelleme: 12.11.2021 21:56
Sosyal medyada eski fotoğrafların paylaşıldığı Perşembe gününü es geçmeyen Erol, oğlu İdris Ali ile hamilelik döneminde çektirdiği pozları Instagram'ın hikaye kısmında paylaştı.