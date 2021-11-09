Esra Erol’da akılalmaz olay! Kocasını terk edip sürekli aynı adama kaçtı! İtirafı kan dondurdu: Çırılçıplak soydu, kapının önüne koydu!
Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programına başvuran Adem Kiraz, eşi Fatma Kiraz'ın sürekli Muhammet Keleş isimli kişiye kaçtığını belirterek eşini bulmak için yardım istedi. Adem Bey, bugünkü canlı yayında Fatma Kiraz ve Muhammet Keleş ile yüzleşti. Fatma Hanım'ın iddiası ise programa damga vurdu. Fatma Hanım, "Muhammet beni çırılçıplak soydu, kapının önüne koydu. Bunu hayatın gerçeklerini öğrenmem için yapmış" diyerek herkesi şoke etti. İşte detaylar...
Karaman'da yaşayan Adem Kiraz, sürekli evden kaçan eşi Fatma Kiraz'ı bulmak için Esra Erol'da programına başvurdu.
Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Adem Bey, Ekim ayında eşinin evi terk ettiğini belirtirken bunun ilk olmadığını ve defalarca aynı adama kaçtığını söyledi.
9 yaşında bir çocukları da olduğunu belirten Adem Kiraz, eşi Fatma Hanım'ın 2 yıl önce de Muhammet Keleş isimli kişiye kaçtığını sonra evine döndüğünü dile getirdi.
BOŞANIP TEKRAR EVLENDİLER!
Eşiyle 4 yıl önce boşandıklarını dile getiren Adem Kiraz, "Muhammet Keleş ile 3 yıl resmi nikahsız yaşamış. Bana döndüğünde çocuğumuz var diye barışıp tekrar nikah yaptım. Eşim tekrar aynı adama kaçtı. Gülnar'da ıssız bir yerde yaşıyorlar. Kesin olarak ayrılmak istiyorum nikahı bozmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER!
Adem Bey, Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında eşi Fatma Kiraz ve Muhammet Keleş ile yüzleşti.