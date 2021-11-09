Esra Erol’da akılalmaz olay! Kocasını terk edip sürekli aynı adama kaçtı! İtirafı kan dondurdu: Çırılçıplak soydu, kapının önüne koydu!

BOŞANIP TEKRAR EVLENDİLER!

Eşiyle 4 yıl önce boşandıklarını dile getiren Adem Kiraz, "Muhammet Keleş ile 3 yıl resmi nikahsız yaşamış. Bana döndüğünde çocuğumuz var diye barışıp tekrar nikah yaptım. Eşim tekrar aynı adama kaçtı. Gülnar'da ıssız bir yerde yaşıyorlar. Kesin olarak ayrılmak istiyorum nikahı bozmak istiyorum" ifadelerini kullandı.