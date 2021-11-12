Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 12.11.2021 19:50
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    • 12.11.2021 20:06
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    Türkiye onunla birlikte ağlamıştı! Esra Erol’da beklenen oldu! Kübra ve Sezer yüzleşmesinde son perdeye gelindi

    Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına başvuran Kübra Sarıkaya, hikayesiyle tüm Türkiye’yi derinden etkilemişti. Hamileyken eşinin ihanetine uğrayan Kübra Hanım’ın küçük yaşlarda annesi tarafından da terk edildiği öğrenilmişti. Esra Erol’da canlı yayınında hem annesi hem de eşi Sezer ile yüzleşen Kübra Hanım, tek isteğinin boşanmak olduğunu söylemişti. Bugünkü canlı yayına Sezer Bey ile katılan Kübra Hanım, evlilikleri hakkında verdikleri son kararı açıkladı. İşte detaylar...

    Türkiye onunla birlikte ağlamıştı! Esra Erol’da beklenen oldu! Kübra ve Sezer yüzleşmesinde son perdeye gelindi

    Önce hamileyken eşi Sezer Sarıkaya tarafından terk edilen Kübra, ardından da eşinin büyük ihanetiyle karşı karşıya kaldı. Genç kadın, evlilikleri devam ederken eşinin Elif Çamur'la düğün yaparak evlendiğini öğrendi.

    GERÇEKLER ESRA EROL'DA ORTAYA ÇIKTI!
    Esra Erol'da ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşkına çevirdi. Sezer Sarıkaya'nın, evli olduğunu Elif Çamur'un ailesinden gizlediği öğrenildi. Üstelik yapılan düğünden, Sarıkaya Ailesi'nin de haberi olmadığı ortaya çıktı.

    YILLAR SONRA ANNESİYLE İLK KEZ KONUŞTU
    Talihsiz kadının hayatındaki tek acının bu olmadığı kısa süre netleşti. Kübra'nın annesiz büyüdüğü öğrenildi. Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan annesi ile konuşmakta zorlanan Kübra, daha sonra stüdyoya gelen annesiyle yıllar sonra ilk kez konuştu. Kübra ayrıca, stüdyoya gelen dayısıyla da hasret giderdi.

        KÜBRA'YA DESTEK YAĞDI
        Kübra Sarıkaya ile güçlü bir bağ kuran Esra Erol'da izleyicileri genç kadına yardım etmek için sıraya girdi. Çocuğuna bebek bezi almakta bile güçlük çektiğini dile getiren Kübra, ikinci çocuğuna hamile kaldığı dönemde terk edilmesini sindirmekte oldukça zorlandı.

        SEZERLE CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİ
        Kendisini terk eden eşi Sezer Sarıkaya ile stüdyoda yüzleşen Kübra'nın tek hedefi ise boşanmak. Bir çocuk annesi hamile kadın canlı yayında, istediği nafaka miktarını söyledi.

        BOŞANDILAR!
        Sezer Beyden 2 bin TL nafaka isteyen Kübra Hanım, bugünkü canlı yayında evlilikleri hakkında verdikleri son kararı açıkladı. Oldukça mutlu görünen Kübra Hanım, boşandıklarını belirterek şunları söyledi: "Anlaşmalı boşanma konusunda anlaştık, çocuklarımın nafakasını verecek. Bu saatten sonra onun soyadını taşımanın bir anlamı yok. Ondan bana ne eş ne de başka bir şey olmaz"

            Sezer Bey ise "Doğru olan boşanmamızdı. Her şey olması gerektiği gibi oldu" dedi.

            Esra Erol de Sezer Bey'i stüdyodan ağırladıktan sonra şunları söyledi: "Kübra'nın bundan sonra başlayacağı yen bir hayatı var. O yeni hayatta da çok büyük bir ailesi var, Esra Erol ailesi var, Esra Erol izleyicileri var. Onun yaşamına dokunabilmek için birbirleriyle yarışan insanlar var. Sayısız destek ve mesaj geliyor. Kübra hayatta hiç yalnız değil"

            Doğumuna 4 hafta kalan Kübra Hanım, yardımlarından dolayı Esra Erol ve ekibine teşekkür ederek bebeğinin adını Esra koyacağını açıkladı.
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            Haberler Televizyon Türkiye onunla birlikte ağlamıştı! Esra Erol’da beklenen oldu! Kübra ve Sezer yüzleşmesinde son perdeye gelindi
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