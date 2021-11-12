Türkiye onunla birlikte ağlamıştı! Esra Erol’da beklenen oldu! Kübra ve Sezer yüzleşmesinde son perdeye gelindi

Esra Erol de Sezer Bey'i stüdyodan ağırladıktan sonra şunları söyledi: "Kübra'nın bundan sonra başlayacağı yen bir hayatı var. O yeni hayatta da çok büyük bir ailesi var, Esra Erol ailesi var, Esra Erol izleyicileri var. Onun yaşamına dokunabilmek için birbirleriyle yarışan insanlar var. Sayısız destek ve mesaj geliyor. Kübra hayatta hiç yalnız değil"