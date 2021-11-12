Türkiye onunla birlikte ağlamıştı! Esra Erol’da beklenen oldu! Kübra ve Sezer yüzleşmesinde son perdeye gelindi

Önce hamileyken eşi Sezer Sarıkaya tarafından terk edilen Kübra, ardından da eşinin büyük ihanetiyle karşı karşıya kaldı. Genç kadın, evlilikleri devam ederken eşinin Elif Çamur'la düğün yaparak evlendiğini öğrendi.
GERÇEKLER ESRA EROL'DA ORTAYA ÇIKTI!
Esra Erol'da ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşkına çevirdi. Sezer Sarıkaya'nın, evli olduğunu Elif Çamur'un ailesinden gizlediği öğrenildi. Üstelik yapılan düğünden, Sarıkaya Ailesi'nin de haberi olmadığı ortaya çıktı.
YILLAR SONRA ANNESİYLE İLK KEZ KONUŞTU
Talihsiz kadının hayatındaki tek acının bu olmadığı kısa süre netleşti. Kübra'nın annesiz büyüdüğü öğrenildi. Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan annesi ile konuşmakta zorlanan Kübra, daha sonra stüdyoya gelen annesiyle yıllar sonra ilk kez konuştu. Kübra ayrıca, stüdyoya gelen dayısıyla da hasret giderdi.