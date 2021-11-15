Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 15 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altının sahibi olan yarışmacı…

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 15 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi olan yarışmacı bugün hangisiydi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Lerzan Mutlu'nun sunuculuğu ile ekrana gelen ve ilgiyle izlenen yarışmada haftanın ilk gününde yeni yarışmacıyla birlikte rekabet devam ediyor. İzlemeyi kaçıranlar 15 Kasım Pazartesi birincisinin hangi yarışmacı olduğunu ve puanların nasıl şekillendiğini merak ediyor. Günün çeyrek altınını kapan isim haberimizde yer alıyor.