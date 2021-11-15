Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 15 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altının sahibi olan yarışmacı…

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 15 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi olan yarışmacı bugün hangisiydi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Lerzan Mutlu'nun sunuculuğu ile ekrana gelen ve ilgiyle izlenen yarışmada haftanın ilk gününde yeni yarışmacıyla birlikte rekabet devam ediyor. İzlemeyi kaçıranlar 15 Kasım Pazartesi birincisinin hangi yarışmacı olduğunu ve puanların nasıl şekillendiğini merak ediyor. Günün çeyrek altınını kapan isim haberimizde yer alıyor.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 15 KASIM
Günün birincisi Yeşim oldu ve çeyrek altını kaptı.
Aslıhan:15
Yaren:14
Yeşim:20
Zehra:7
GELİNİ MUTFAKTA YENİ SUNUCUSU LERZAN MUTLU KİMDİR?
Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 tarihinde, avukat bir baba ve ev hanımı bir annenin tek kızı olarak doğdu. Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji'nde okuduktan sonra liseyi Yıldız Koleji'nde bitirdi. 10 yaşındayken babası kalp krizi sonucunda vefat etti. Liseyi bitirdikten sonra İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt oldu, ancak 6 ay sonra yarım bırakarak Türkiye'ye geri döndü. Konservatuvar imtihanlarına girerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı. Burayı da yarım bırakarak sahne ve televizyon çalışmalarına başladı.
Lerzan Mutlu Albümlerİ:
Karabüyü (2001)
Yar Dediğin Arar (2004)
Tam İsabet (2006)
Zirve (2009)
EP'ler
Aşk Acısı (2018)