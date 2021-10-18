MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 18 Ekim 2021 | Yayının ardından o isim ifadeye çağırıldı! Mustafa Kut cinayetinde son dakika!

Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Müge Anlı Atv canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.
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Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
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