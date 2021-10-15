Müge Anlı 'beni tehdit edemezsiniz' dedi çileden çıktı! Katledilen Nurgül Beyhan'ın eşi Yaşar Beyhan'ın gelişi stüdyoyu karıştırdı
Müge Anlı 'beni tehdit edemezsiniz' dedi çileden çıktı! Cinayete kurban giden 4 çocuk annesi Nurgül Beyhan'ın eşi Yaşar Beyhan'ın stüdyoya girişi canlı yayını karıştırdı. Türkiye'de Müge Anlı'da ele alınan konular arasında yer alan Nurgül Beyhan cinayetine kilitlendi. Vahşice katledilen genç kadının sır ölümü araştırılıyor. Önceki gün Nurgül Beyhan'ın ölmeden önce Müge Anlı'nın sözlerini paylaştığı ortaya çıkmıştı. Bugün yayın sırasında cinayete kurban giden Beyhan'ın eşi Yaşar Beyhan'ın stüdyoya gelmesi ile bir anda gerginlik yaşandı. Vahşice katledilen kadının annesi damadını görür görmez sinirlerine hakim olamadı, bu sırada konuşmaları ile tansiyonu iyice yükselten Yaşar Bey'in Müge Anlı'yı stüdyodan çıkmakla tehdit etmesi ünlü sunucuyu çileden çıkarttı.
15.10.2021 11:58
- Son Güncelleme: 15.10.2021 12:08
Müge Anlı 'beni tehdit edemezsiniz' dedi çileden çıktı! Katledilen Nurgül Beyhan'ın eşi Yaşar Beyhan'ın gelişi stüdyoyu karıştırdı.
Olay, 1 Ağustos 2020 tarihinde Bağcılar'da gerçekleşti. 4 çocuk annesi Nurgül Beyhan cinayete kurban gitti. Katili henüz bulunamayan Nurgül Beyhan'ın aile içi kavga nedeniyle öldürüldüğü düşünülüyor.
Bugün bir anda Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna giriş yapan cinayete kurban giden kadının eşi Yaşar Beyhan'ı gören kayınvalidesi sinir krizi geçirdi.
Tnasiyonun yükselmesi ile yaşlı kadınla iletişim kurmaya çalışan Müge Anlı, Yaşar Bey'in verdiği tepkiler üzerine çileden çıktı.