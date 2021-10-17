Müge Anlı'nın stresle başa çıkma yöntemi merak konusuydu işte kendini böyle şarj ediyor: "Her şey en azından aklımda yoluna giriyor"
Müge Anlı'nın stresle başa çıkma yöntemi merak konusuydu, başarılı televizyoncu kendini şarj etme yöntemini takipçileri ile paylaştı. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Hal böyle olunca stres de kaçınılmaz oluyor. Müge Anlı canlı yayında zaman zaman stüdyoda yaşanan gergin anlar nedeni ile tansiyonunda sorun yaşadığını ifade ediyor. Peki Müge Anlı kendini nasıl şarj ediyor? İşte Müge Anlı hakkında merak ettikleriniz ve kısa süre içinde beğeni rekoru kıran o paylaşım...
17.10.2021 11:01
- Son Güncelleme: 17.10.2021 11:10
"HER ŞEY EN AZINDAN AKLIMDA YOLUNA GİRİYOR"
Müge Anlı'nın stresle başa çıkma yöntemi merak konusuydu işte Anlı, kendini böyle şarj ediyor...
Sabah kuşağının en çok izlenen programı unvanını yıllardır sürdüren Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatmaya, kayıpları bulmaya, aileleri kavuşturmaya devam ederken birçok konuda da topluma yardım elini uzatmaya devam ediyor.
Müge Anlı bu stresli işin stresini ise çeşitli hobilerle atıyor. Son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Anlı kendisini mutlu eden hobisini paylaştı.