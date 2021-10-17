Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Songül Karlı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Songül Karlı evli mi, kiminle evli, çocuğu var mı?

GELİNİM MUTFAKTA'NIN SUNUCUSU SORGÜL KARLI KİMDİR?

Songül Karlı 15 Eylül 1973 İstanbul doğumludur. 8 yıldır birlikte olduğu imam nikahlı eşi Ergün Topaloğlu'ndan 2002 yılında ayrılan Karlı, ardından evlendiği Baykal Gümüş'ten bir çocuğu vardır. 2008 yılında ondan da boşanan Songül Karlı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı 'Su Gibi' ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.

1991 yılında ilk albümü 'Derman Sendedir' ile müzik piyasasına girdi. Bu albümüyle türküseverlerin gönlüne taht kurdu. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.

2004'te son albumü Kaç Bahar'ı çıkardıktan sonra müzik yaşamına ara veren Songül Karlı, 1990'lı yıllarda başladığı tv kariyerinde, Paşa Baba Konağı, Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk deneyimi de kazandı.

SONGÜL KARLI'NIN ALBÜMLERİ

Derman Sendedir (1991) Duygu Müzik

Böyle Olurmu (1992) Duygu Müzik

Oralıyam Ben (1993) Duygu Müzik

Dokunsalar Ağlayacağım (1994) Prestij Müzik

Dal Boylum (1994) Prestij Müzik

Yanık Bir Türkü (1995) Prestij Müzik

Omuz Omuza (1996) Prestij Müzik

Yalan (1998) İdobay Müzik

Bir Yana (2002) Akbaş Müzik

Kaç Bahar (2004) Akbaş Müzik

SUNUCULUK YAPTIĞI PROGRAMLAR

Songül Karlı İle Cumartesi (2007) Kanal 7

İki Gönül Bir Olunca (2008) FOX TV

Su Gibi (2008) FOX TV

Songül Karlı ile Yeniden (2014) Kanaltürk

Bugün Yıldız Benim (2015)Show TV

OYUNCU OLARAK YER ALDIĞI DİZİLER

Paşa Baba Konağı (2000) TGRT

Reyting Hamdi (2002) ATV

Türkü Filmi (2004) Kanal 7

Yasemince (2010) FOX TV