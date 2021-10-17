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    • 17.10.2021 21:57
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    • 17.10.2021 21:57
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    Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Songül Karlı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Songül Karlı evli mi, kiminle evli, çocuğu var mı?

    Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki sunucusu Songül Karlı oldu. Gelinim Mutfakta yarışmasında artık her hafta farklı ünlü programı sunacak. 18 - 22 Ekim tarihleri arasında programı Songül Karlı'nın sunacağı açıklandı. Fenomen programın sıkı takipçileri bu haftaki sunucu hakkında araştırmalara koyuldu. Peki Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Songül Karlı kimdir? Songül Karlı nereli, kaç yaşında? Songul Karlı evli mi, kiminle evli? Songul Karlı'nın çocuğu var mı? İşte cevapları...

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Songül Karlı kimdir?

    Önceki haftalarda Gelinim Mutfakta'yı sadece bir isim sunuyordu. Bu zamana kadar bir çok ünlü ismin sunduğu programı son olarak Demet Akalın sunmuştu. Akalın geçtiğimiz günlerde yarışmayı artık sunmayacağını duyurmuştu. Programın takipçileri de yeni sunucuyu bir hayli merak ediyordu. Yapılan açıklamada artık her hafta farklı ismin programın sunuculuğunu üstleneceği duyuruldu. Bu haftaki sunucu da belli oldu. Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Songül Karlı oldu. Karlı tam 1 hafta boyunca programı sunacak. Peki Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Songül Karlı kimdir? Songül Karlı nereli, kaç yaşında? Songul Karlı evli mi, kiminle evli? Songul Karlı'nın çocuğu var mı? İşte Karlı hakkında merak edilenler...

    GELİNİM MUTFAKTA'NIN SUNUCUSU SORGÜL KARLI KİMDİR?

    Songül Karlı 15 Eylül 1973 İstanbul doğumludur. 8 yıldır birlikte olduğu imam nikahlı eşi Ergün Topaloğlu'ndan 2002 yılında ayrılan Karlı, ardından evlendiği Baykal Gümüş'ten bir çocuğu vardır. 2008 yılında ondan da boşanan Songül Karlı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı 'Su Gibi' ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.

    1991 yılında ilk albümü 'Derman Sendedir' ile müzik piyasasına girdi. Bu albümüyle türküseverlerin gönlüne taht kurdu. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.

    2004'te son albumü Kaç Bahar'ı çıkardıktan sonra müzik yaşamına ara veren Songül Karlı, 1990'lı yıllarda başladığı tv kariyerinde, Paşa Baba Konağı, Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk deneyimi de kazandı.

    SONGÜL KARLI'NIN ALBÜMLERİ

    Derman Sendedir (1991) Duygu Müzik

    Böyle Olurmu (1992) Duygu Müzik

    Oralıyam Ben (1993) Duygu Müzik

    Dokunsalar Ağlayacağım (1994) Prestij Müzik

    Dal Boylum (1994) Prestij Müzik

    Yanık Bir Türkü (1995) Prestij Müzik

    Omuz Omuza (1996) Prestij Müzik

    Yalan (1998) İdobay Müzik

    Bir Yana (2002) Akbaş Müzik

    Kaç Bahar (2004) Akbaş Müzik

    SUNUCULUK YAPTIĞI PROGRAMLAR

    Songül Karlı İle Cumartesi (2007) Kanal 7

    İki Gönül Bir Olunca (2008) FOX TV

    Su Gibi (2008) FOX TV

    Songül Karlı ile Yeniden (2014) Kanaltürk

    Bugün Yıldız Benim (2015)Show TV

    OYUNCU OLARAK YER ALDIĞI DİZİLER

    Paşa Baba Konağı (2000) TGRT

    Reyting Hamdi (2002) ATV

    Türkü Filmi (2004) Kanal 7

    Yasemince (2010) FOX TV
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    Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Songül Karlı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Songül Karlı evli mi, kiminle evli, çocuğu var mı?
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