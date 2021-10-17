Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Songül Karlı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Songül Karlı evli mi, kiminle evli, çocuğu var mı?

Önceki haftalarda Gelinim Mutfakta'yı sadece bir isim sunuyordu. Bu zamana kadar bir çok ünlü ismin sunduğu programı son olarak Demet Akalın sunmuştu. Akalın geçtiğimiz günlerde yarışmayı artık sunmayacağını duyurmuştu. Programın takipçileri de yeni sunucuyu bir hayli merak ediyordu. Yapılan açıklamada artık her hafta farklı ismin programın sunuculuğunu üstleneceği duyuruldu. Bu haftaki sunucu da belli oldu. Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Songül Karlı oldu. Karlı tam 1 hafta boyunca programı sunacak. Peki Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Songül Karlı kimdir? Songül Karlı nereli, kaç yaşında? Songul Karlı evli mi, kiminle evli? Songul Karlı'nın çocuğu var mı? İşte Karlı hakkında merak edilenler...
GELİNİM MUTFAKTA'NIN SUNUCUSU SORGÜL KARLI KİMDİR?
Songül Karlı 15 Eylül 1973 İstanbul doğumludur. 8 yıldır birlikte olduğu imam nikahlı eşi Ergün Topaloğlu'ndan 2002 yılında ayrılan Karlı, ardından evlendiği Baykal Gümüş'ten bir çocuğu vardır. 2008 yılında ondan da boşanan Songül Karlı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı 'Su Gibi' ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.
1991 yılında ilk albümü 'Derman Sendedir' ile müzik piyasasına girdi. Bu albümüyle türküseverlerin gönlüne taht kurdu. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.
2004'te son albumü Kaç Bahar'ı çıkardıktan sonra müzik yaşamına ara veren Songül Karlı, 1990'lı yıllarda başladığı tv kariyerinde, Paşa Baba Konağı, Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk deneyimi de kazandı.
SONGÜL KARLI'NIN ALBÜMLERİ
Derman Sendedir (1991) Duygu Müzik
Böyle Olurmu (1992) Duygu Müzik
Oralıyam Ben (1993) Duygu Müzik
Dokunsalar Ağlayacağım (1994) Prestij Müzik
Dal Boylum (1994) Prestij Müzik
Yanık Bir Türkü (1995) Prestij Müzik
Omuz Omuza (1996) Prestij Müzik
Yalan (1998) İdobay Müzik
Bir Yana (2002) Akbaş Müzik
Kaç Bahar (2004) Akbaş Müzik
SUNUCULUK YAPTIĞI PROGRAMLAR
Songül Karlı İle Cumartesi (2007) Kanal 7
İki Gönül Bir Olunca (2008) FOX TV
Su Gibi (2008) FOX TV
Songül Karlı ile Yeniden (2014) Kanaltürk
Bugün Yıldız Benim (2015)Show TV
OYUNCU OLARAK YER ALDIĞI DİZİLER
Paşa Baba Konağı (2000) TGRT
Reyting Hamdi (2002) ATV
Türkü Filmi (2004) Kanal 7
Yasemince (2010) FOX TV