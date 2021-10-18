Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta Demet Akalın bugün neden yok, nerede?

DEMET AKALIN KİMDİR?

Demet Akalın, 23 Nisan 1972 tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Gölcük'de tamamladı. Ardından Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nden mezun oldu. Annesinin teşvik etmesi üzerine bir mankenlik kursuna yazıldı. Bu dönemde bazı dizi ve filmlerde rol aldı.