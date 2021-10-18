Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 18.10.2021 11:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.10.2021 11:59
    ABONE OL

    Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta Demet Akalın bugün neden yok, nerede?

    Kanal D ekranlarında hafta içi her gün saat 12.15'te izleyicisiyle buluşan Gelinim Mutfakta'da flaş bir ayrılık yaşandı. Bir süredir ünlü şarkıcı Demet Akalın geçen hafta programdan ayrıldı ve bugün yerine Songül Karlı geliyor. Yaşanan bu gelişme sonrasında Demet Akalın'ın ayrılık sebebi programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta Demet Akalın bugün neden yok, nerede? İşte merak edilenler...

    Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı?

    Hafta içi her gün öğlen kuşağında izleyicisiyle buluşan Gelinim Mutfakta'dan Demet Akalın'ın ayrılması izleyicileri şaşırttı. Demet Akalın'ın ayrılığının ardından yeni bölüm fragmanında sunucu olarak Songül Karlı'nın geldiği görülüyor. Peki, Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta Demet Akalın bugün neden yok, nerede? İşte programda yaşanan son gelişmeler

    GELİNİM MUTFAKTA DEMET AKALIN NEDEN AYRILDI?

    Geçtiğimiz hafta bazı günlerde Demet Akalın'ın programda olmaması şok etkisi yaratmıştı. Demet Akalın'ın programdan yoğun iş saatleri nedeniyle ayrıldığı bilgisi paylaşıldı.

    DEMET AKALIN KİMDİR?

    Demet Akalın, 23 Nisan 1972 tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Gölcük'de tamamladı. Ardından Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nden mezun oldu. Annesinin teşvik etmesi üzerine bir mankenlik kursuna yazıldı. Bu dönemde bazı dizi ve filmlerde rol aldı.

    Mankenlik kursuna devam ederken oyunculuk yapmaya başladı. İlk oyunculuk deneyimini 1992'de 'Günlerden Pazar' isimli dizide yaşadı. Daha sonra birkaç filmde daha oyunculuk performansı sergileyen Akalın 1998'de de Sibel isimli dizide boy gösterdi.

        ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

        Demet Akalın'ın rol aldığı diziler ve filmler şöyle:

        * 1992 - Günlerden Pazar (Film)
        * 1994 - Sensiz Olmaz (Film)

        * 1994 - Tele Anahtar (Film)
        * 1998 - Sibel (Dizi)
        * 2006 - En İyi Arkadaşım (Dizi)
        * 2016 - Osman Pazarlama (Film)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’de adaylık krizi derinleşiyor! 100 bin imza ile...
        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta Demet Akalın bugün neden yok, nerede?
            SON DAKİKA