Hafta içi her gün öğlen kuşağında izleyicisiyle buluşan Gelinim Mutfakta'dan Demet Akalın'ın ayrılması izleyicileri şaşırttı. Demet Akalın'ın ayrılığının ardından yeni bölüm fragmanında sunucu olarak Songül Karlı'nın geldiği görülüyor. Peki, Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta Demet Akalın bugün neden yok, nerede? İşte programda yaşanan son gelişmeler
GELİNİM MUTFAKTA DEMET AKALIN NEDEN AYRILDI?
Geçtiğimiz hafta bazı günlerde Demet Akalın'ın programda olmaması şok etkisi yaratmıştı. Demet Akalın'ın programdan yoğun iş saatleri nedeniyle ayrıldığı bilgisi paylaşıldı.
DEMET AKALIN KİMDİR?
Demet Akalın, 23 Nisan 1972 tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Gölcük'de tamamladı. Ardından Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nden mezun oldu. Annesinin teşvik etmesi üzerine bir mankenlik kursuna yazıldı. Bu dönemde bazı dizi ve filmlerde rol aldı.
Mankenlik kursuna devam ederken oyunculuk yapmaya başladı. İlk oyunculuk deneyimini 1992'de 'Günlerden Pazar' isimli dizide yaşadı. Daha sonra birkaç filmde daha oyunculuk performansı sergileyen Akalın 1998'de de Sibel isimli dizide boy gösterdi.