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    • 18.10.2021 16:25
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    • 18.10.2021 16:27
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 18 EKİM 2021| Eve döndü, eşi mangalı hazırladı yine kaçtı! Ayşe stüdyoda...

    Atv Esra Erol canlı izle... Eşi Ayşe eve döndü, kutlamak için mangalı hazırladı! Ancak Ayşe yine kaçtı! Günlerdir konuşulan Ayşe stüdyoya geliyor! 32 yaşındaki Zeynep ile evlendi, başına gelmeyen kalmadı! 88 yaşındaki Ali Amca’nın dramı! Birlikte yaşadığı Gülsün, eski eşi Yeşim’in yanına kaçtı! Selim’in akılalmaz iddiası! "Eşim ve ailesi elimi kolumu bağladı, beni zorla akıl hastanesine yatırdı!" diyen Meryem’in isyanı! Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da Atv canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün ele alınan konular Türkiye gündemine bomba gibi düşecek.13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE YOUTUBE - TIKLA

    Eşi Ayşe eve döndü, kutlamak için mangalı hazırladı! Ancak Ayşe yine kaçtı! Günlerdir konuşulan Ayşe stüdyoya geliyor!

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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 18 EKİM 2021| Eve döndü, eşi mangalı hazırladı yine kaçtı! Ayşe stüdyoda...
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