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    • 18.10.2021 17:38
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    • 18.10.2021 17:44
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    Kaçış Planı 3 film konusu nedir? Kaçış Planı 3 filminin oyuncuları kimler? Ne zaman, nerede çekildi?

    Dizi severler tarafından Kaçış Planı 3 film konusu nedir? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Bugün televizyon kanallarının akşam kuşağında yayınlanan dizi ve filmlerin neler olduğunu merak ediyor ve yayın akışlarına bakıyor. Özellikle aksiyon ve gerilim filmlerini çok sevenlerin keyifle izleyeceği Kaçış Planı 3 filmi bu akşam Star TV’de yayınlanacak. Vizyona girdiği yıl büyük ses getiren film hala ilgiyle izleniyor. Peki Kaçış Planı 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Kaçış Planı 3 film konusu nedir?

    Kaçış Planı 3 film konusu nedir? Kaçış Planı 3 filminin oyuncuları kimler? Ne zaman, nerede çekildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Kaçış Planı 3 filmi bu akşam Star TV'de yayınlanacak ve ilk kez izleyecek olanlar merakla hakkındaki bilgileri araştırır oldu. Aksiyon dolu dakikalarla izleyicileri ekrana kilitleyecek olan film ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    KAÇIŞ PLANI 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Hong Kong temelli bir teknoloji güvenlik şirketinin uzmanlığı yürüten bir adamın kızı kaçırılmıştır. Standart bir fidye isteme durumu gibi görünmektedir. Kızın sağ salim geri getirilmesi için güvenlik uzmanı Ray Breslin ve ekibinin yardımına başvurulur.

    Breslin ve ekibi kaçırılma hakkında daha derine indikçe suçluların eski düşmanlarından birinin acımasız oğlu olduğunu keşfederler. Kaçırılan kızın, 'Şeytan'ın İstasyonu' olarak bilinen, devasa ve zorlu bir Letonya hapishanesinden kurtarılması gerekmektedir. Ancak ekip işi aldıktan sonra Breslin'in kız arkadaşı da kaçırılıp aynı hapishaneye götürülür. Şimdi Breslin ve ekibi sadist düşmanlarıyla yüzleşmek ve zaman dolmadan rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma görevine girişmelidir.

        KAÇIŞ PLANI 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Yönetmen: John Herzfeld

        Oyuncular: Sylvester Stallone, Dave Bautista, 50 Cent, Jin Zhang, Jaime King

        Tür: Aksiyon, Gerilim

        Yapım Yılı: 2019 (97 dk)

        Vizyon Tarihi : 12 Temmuz 2019 Cuma

        Senaryo: Miles Chapman , John Herzfeld

        SYLVESTER STALLONE KİMDİR?

        İtalyan asıllı Amerikalı sinema oyuncusu, senarist ve yönetmen Sylvester Benzinio Stallone kimdir? Sylvester Stallone, 6 Temmuz 1946 tarihinde New York- Amerika'da İtalyan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

        Eğitime başladığı Devereaux Lisesi'nde futbol, münazara ve el becerilerinde gösterdiği başarıyla kısa zamanda ön plana çıkan Stallone, bu sırada çeşitli okul oyunlarıyla sahneye çıkma fırsatı buldu. Buradan mezun olduktan sonra atletizm diploması aldı.

        Sergilediği davranış bozuklukları yüzünden tam 12 kere okul değiştiren Stallone, 1967 senesinde Miami Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitime başladıysa da 1969 senesinde mezun olamadan ayrılıp New York'a gitti.

        Burada birçok sıradan işte çalıştı. Çalışırken aynı zamanda şehirdeki sahne gösterilerini kaçırmamaya çalıştı.

        Profesyonel oyunculuğa ilk defa "Bananas" filmiyle başladı. Ününü ise 1976 senesinde çektiği "Rocky" filmiyle kazandı.

        Aynı sene içinde "The Godfather" için teklif alan Stallone, kendine güvenmediği gerekçesiyle rolü geri çevirdi.

        Sylvester Stallone, Rocky ile çıkış yapmasına rağmen onu izleyenlerin gözünde kahraman yapan 1982 senesinde çektiği "İlk Kan" filmindeki "John Rambo" karakteridir. Yakaladığı bu başarıyı daha sonraki filmleriyle devam ettirdi ve "Rocky" serisinin altı filminin de senaryosunu yazıp, 2,3,4 ve 6. bölümlerinde de yönetmenlik koltuğuna oturdu.

        Stallone, Empire dergisinin 1997 senesinin Ekim ayı sayısında "Tüm Zamanların En İyi 100 Film Yıldızı" sıralamasında 92.sırada yer buldu.

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