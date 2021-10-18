Kaçış Planı 3 film konusu nedir? Kaçış Planı 3 filminin oyuncuları kimler? Ne zaman, nerede çekildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Kaçış Planı 3 filmi bu akşam Star TV'de yayınlanacak ve ilk kez izleyecek olanlar merakla hakkındaki bilgileri araştırır oldu. Aksiyon dolu dakikalarla izleyicileri ekrana kilitleyecek olan film ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
KAÇIŞ PLANI 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Hong Kong temelli bir teknoloji güvenlik şirketinin uzmanlığı yürüten bir adamın kızı kaçırılmıştır. Standart bir fidye isteme durumu gibi görünmektedir. Kızın sağ salim geri getirilmesi için güvenlik uzmanı Ray Breslin ve ekibinin yardımına başvurulur.
Breslin ve ekibi kaçırılma hakkında daha derine indikçe suçluların eski düşmanlarından birinin acımasız oğlu olduğunu keşfederler. Kaçırılan kızın, 'Şeytan'ın İstasyonu' olarak bilinen, devasa ve zorlu bir Letonya hapishanesinden kurtarılması gerekmektedir. Ancak ekip işi aldıktan sonra Breslin'in kız arkadaşı da kaçırılıp aynı hapishaneye götürülür. Şimdi Breslin ve ekibi sadist düşmanlarıyla yüzleşmek ve zaman dolmadan rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma görevine girişmelidir.