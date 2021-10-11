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    • 12.10.2021 18:59
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    ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE (12 EKİM 2021) Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! Fikriye hesap sordu

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün yaşananlar akıllara durgunluk verecek! Barış, bebeği tanıyacak mı? Kübra ile Barış’ın son kararı ne olacak? Büyük yüzleşmede son perde! Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! Fatma, aylar sonra baba ocağına döndü! Herkesi gözyaşlarına boğacak o anlar... Eski eşinin evinde 1 gece kaldı, eşi Gülfidan evden kovdu! Gülfidan, Mehmet’i affedecek mi? Eşi Fikriye, 8 ay önce ortadan kayboldu! Eşinden o günden beri haber alamadı… Özay’ın isyanı! Damatsız düğün yaptılar o da yetmedi oğlunu Hatice Hanım’ın elinden aldılar! Tek isteği oğlu Berkant’ı kurtarmak… Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da son bölümde.

    Esra Erol son bölümde yaşananlar 12 Ekim

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün ele alınan konular Türkiye gündemine bomba gibi düşecek.13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

    ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE LİNKİ

    MEHMET'İN AF DİLEDİĞİ BÜYÜK AŞKI GÜLFİDAN STÜDYOYA GELİYOR! TÜRKİYE ONLARI KONUŞACAK!

    BARIŞ, MİRAN BARAN BEBEĞE SOYADINI VERECEK Mİ? BÜYÜK YÜZLEŞMEDE SON PERDE!

        ESRA EROL BİR MUCİZEYE DAHA İMZA ATTI! 8 AYDIR KAYIP OLAN FİKRİYE'Yİ BULDU! FİKRİYE HESAP SORMAYA GELİYOR!

        DAMATSIZ DÜĞÜN YAPTILAR! EN SONUNDA OĞLUNU HATİCE HANIM'IN ELİNDEN ALDILAR! OĞLU BERKANT İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK!

        Barış, bebeği tanıyacak mı? Kübra ile Barış'ın son kararı ne olacak? Büyük yüzleşmede son perde!


            Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! Fatma, aylar sonra baba ocağına döndü! Herkesi gözyaşlarına boğacak o anlar…

            Eski eşinin evinde 1 gece kaldı, eşi Gülfidan evden kovdu! Gülfidan, Mehmet'i affedecek mi?

            Eşi Fikriye, 8 ay önce ortadan kayboldu! Eşinden o günden beri haber alamadı… Özay'ın isyanı!
                Konya dışından da yoğun ilgi gördü
                Haberler Televizyon ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE (12 EKİM 2021) Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! Fikriye hesap sordu
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