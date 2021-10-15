Esra Erol’da ortalık karıştı! Program sonrası kriz geçiren Gülşen Hanım’a büyük şok: Banka dekontuyla mesaj yolladı ortadan kayboldu

"SENİ BOŞAMIYORUM"

Eşi Mustafa Yoldaşer ise şunları söyledi: "Seni boşamıyorum başkalarının etkisi altında kalıyorsun. Serpil Hanım ve çevresindekilerin etkisi altında kalıyor. Serpil Hanım neden şimdi iyi davranıyor? Çünkü ilerisi için planları var. Yaşlı kadınları götürmüyor da neden genç kadını getiriyor. Kötü yolda kullanacaklar"