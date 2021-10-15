Esra Erol’da ortalık karıştı! Program sonrası kriz geçiren Gülşen Hanım'a büyük şok: Banka dekontuyla mesaj yolladı ortadan kayboldu
Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınına Mustafa Yoldeşer damga vurdu. Mustafa Bey, eşi Gülşen Yoldaşer'in üç çocuğunu da geri bırakarak evden kaçtığını dile getirmiş ve Esra Erol'dan yardım istemişti. Esra Erol'un ulaştığı Gülşen Hanım da canlı yayına katılarak eşiyle yüzleşmişti. Program sonrası sinir krizi geçiren Gülşen Hanım, eşi ile boşanma kararı almıştı. Ancak eşine banka dekontuyla mesaj yollayan Mustafa Bey, ortadan kayboldu. Gülşen Hanım, o anları canlı yayında izledi İşte detaylar...
Mustafa Yoldaşer, evi terk eden eşi Gülşen Hanım'ı bulmak için Esra Erol'un yayınına çıkarak "Çok üzgünüm, karım için saçımı süpürge ettim" ifadelerini kullanmıştı. Esra Erol'un ulaştığı Gülşen Hanım da canlı yayına katılarak eşiyle yüzleşmişti.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!
Canlı yayında eşi Mustafa Bey ile yüzleşen Gülşen Hanım, program sonrası sinir krizi geçirdi.
"SENİ BOŞAMIYORUM"
Eşi Mustafa Yoldaşer ise şunları söyledi: "Seni boşamıyorum başkalarının etkisi altında kalıyorsun. Serpil Hanım ve çevresindekilerin etkisi altında kalıyor. Serpil Hanım neden şimdi iyi davranıyor? Çünkü ilerisi için planları var. Yaşlı kadınları götürmüyor da neden genç kadını getiriyor. Kötü yolda kullanacaklar"
"Bunların psikoloji bozuldu depresyondalar. Tedavi edilip yeniden ailelerine kazandırılması lazım. Ben eşimi iyi tanıyorum. Normalde benim işim böyle biri değildir. O kadınlar yüzünden özgür yaşamaya çalıştı. Kadınlar dedi; 'Kocan kel oldu. Yanına yakışmıyorsun. Kocanı sevme' diyerek onu kandırdılar. Sen iyi değilsin"