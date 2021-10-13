Esra Erol’da gözyaşları sel oldu! Anne-oğul aylar sonra kavuştu o anlar yürekleri paramparça etti
Atv'nin ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında duygusal anlar yaşandı. Esra Erol programına başvuran Özay Bey, kayınpederi ile kavga ettikten sonra evi terk eden eşi Fikriye Hanım'ın 8 aydır kayıp olduğunu belirtti. Özay Bey'in başvurusunun ardından canlı yayına katılan Fikriye Hanım, sebepsiz bir şekilde eşinden boşanmak istediğini açıkladı. Programa gelen ihbarlar ortalığı karıştırırken Fikriye Hanım ile oğlunun kavuşma anı izleyicilere duygusal anlar yaşattı. İşte detaylar...
Özay Bey, Esra Erol'da programına başvurarak eşi Fikriye Hanım'ın kayıp olduğunu belirtti ve başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istedi.
Esra Erol ve ekibi de kısa bir süre içinde Fikriye Hanım'a ulaştı. Bugünkü canlı yayında eşi ile yüzleşen Fikriye Hanım, İzmir'e giderek orada kendine yeni bir yaşam sürdüğünü açıkladı.
Fikriye Hanım'ın bir barda çalıştığını söylemesi üzerine duyduğu üzüntüyü dile getiren Özay Bey, bu zamana kadar Fikriye Hanım'a kötü davranmadığını ve onu çok sevdiğini belirtti.
8 aydır küçük çocuğuna halasının baktığını vurgulayan Özay Bey, Fikriye Hanım'a "Bana hiç ihanet ettin mi?" diye sordu. Soru üzerine Fikriye Hanım "Hayır" cevabını verdi.
KAFA KARIŞTIRAN İHBAR!
İsmini vermek istemeyen bir izleyici canlı yayına bağlanarak Fikriye Hanım'ı bir barda gördüğünü tehdit ve zorla çalıştırıldığını söyledi. Bazen otele bırakılan Fikriye Hanım ise zorla tutulmadığını belirtti.