Esra Erol'da mutlu son! Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma aylar sonra baba ocağına döndü iki kardeşin kavuşması duygusal anlar yaşattı

Melahat Oruç, yüzde 45 engelli kızı Fatma Kaymaz'ın 4 bin 500 liralık maaşı nedeniyle alıkonulduğunu söyleyerek kızına dön çağrısında bulunmuştu.
Ahmet Kaymaz ile resmi nikah kıyan Fatma'nın, Ahmet'in dini nikahlı eşi Gülşah ile aynı evde oturduğu ortaya çıkmıştı.
Annesi ve Esra Erol'un ısrarlarına rağmen Ahmet'ten vazgeçmeyen Fatma, annesine veda ederek eşiyle programdan ayrılmıştı.
ESRA EROL'DAN YARDIM İSTEDİ!
Günler sonra program ekibini arayan Fatma şiddet gördüğünü ve evine dönmek istediğini dile getirmişti.