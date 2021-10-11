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    • 11.10.2021 19:19
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    Esra Erol'da mutlu son! Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma aylar sonra baba ocağına döndü iki kardeşin kavuşması duygusal anlar yaşattı

    Esra Erol'da mutlu son! Hafta içi her gün 16.20’de atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programında işlenen Melahat- Fatma- Ahmet-Gülşah olayında yeni bir gelişme yaşandı. Annesi ve Esra Erol’un ısrarlarına rağmen Ahmet’ten vazgeçmeyen ve ailesine veda eden Fatma, aylar sonra baba ocağına döndü. Fatma’nın kardeşi ile kavuşma anı ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı. İşte o anlar...

    Esra Erol’da mutlu son!

    Melahat Oruç, yüzde 45 engelli kızı Fatma Kaymaz'ın 4 bin 500 liralık maaşı nedeniyle alıkonulduğunu söyleyerek kızına dön çağrısında bulunmuştu.

    Ahmet Kaymaz ile resmi nikah kıyan Fatma'nın, Ahmet'in dini nikahlı eşi Gülşah ile aynı evde oturduğu ortaya çıkmıştı.

    Annesi ve Esra Erol'un ısrarlarına rağmen Ahmet'ten vazgeçmeyen Fatma, annesine veda ederek eşiyle programdan ayrılmıştı.

    ESRA EROL'DAN YARDIM İSTEDİ!
    Günler sonra program ekibini arayan Fatma şiddet gördüğünü ve evine dönmek istediğini dile getirmişti.

        BABA OCAĞINA DÖNDÜ!
        Türkiye'yi ekran başına kilitleyen olayda bugün beklenen oldu. Fatma, aylar sonra baba ocağına döndü.

        Eve girmeden önce röportaj veren Fatma, "Babanı özledin mi?" sorusuna "Özlemedim, kardeşimi özledim" şeklinde karşılık verdi.

        Fatma'nın kardeşi ile kavuşma anı ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
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            Haberler Televizyon Esra Erol'da mutlu son! Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma aylar sonra baba ocağına döndü iki kardeşin kavuşması duygusal anlar yaşattı
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