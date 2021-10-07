Reytinglerde sezonun en iyi açılışı Kuruluş Osman'da! 'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler'de %8,81 izlenme oranı ve 24,42 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,24 izlenme oranı ve %23,71 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm "diziler arasında sezonun en iyi açılışını" yaptı.
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', merakla beklenen üçüncü sezonuna heyecanla izlenen 65'inci bölümüyle başladı. Sezonun açılış bölümü ilk sahnesinden itibaren sosyal medyada zirveye yerleşirken, #KuruluşYeniSezon etiketiyle sabahın ilk saatlerine kadar gündemin bir numarasında yer aldı.
Kuruluş Osman 65. son bölümün ardından yayınlanan yeni fragman ise heyecanın dozunu artırdı. Dizinin 65'inci bölümde; Turgut Bey, Bilecik Tekfuru Rogatus ve Harmankaya Tekfuru Kosses gibi yeni karakterler ilk kez seyirci karşısına çıkarken, Osman Bey çok sevdiği atı Karayel'in öldürülmesi ile sarsıldı!
Osman Bey, Konstantinopolis'ten kaçıp Bilecik Tekfuru Rogatus'a sığınmak üzere Bitinya'ya gelen Papaz Gregor'u zekice bir planla ele geçirdi. Osman Bey bu hamlesiyle, Harmankaya Tekfuru Kosses'in planını da boşa çıkardı. Selcan Hatun'un Kayı Obası'na dönüşü herkesi sevince boğarken; Malhun Hatun, Bala Hatun'un herkesten gizlediği gebeliğini haber aldı.