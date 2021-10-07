Reytinglerde sezonun en iyi açılışı Kuruluş Osman'da! 'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler'de %8,81 izlenme oranı ve 24,42 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,24 izlenme oranı ve %23,71 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm "diziler arasında sezonun en iyi açılışını" yaptı.