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Kuruluş Osman aksiyonu su altına taşıdı böyle açılış sahnesi görülmedi! Osman Bey Ve Alplerinin operasyonu nefesleri kesti

Kuruluş Osman aksiyonu su altına taşıdı böyle açılış sahnesi görülmedi! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonu ile izleyiciyle buluştu. Kuruluş Osman'ın üçüncü sezon açılış sahnesi ise büyük heyecan yarattı. Dizinin 65'inci bölümünde, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'e sığınmak üzere bölgeye gelen Papaz Gregor'u ele geçiren Osman Bey hem Bizans birliklerini hem de Gregor'u ele geçirmek isteyen Katalan savaşçılarını alt etti. İşte milyonları ekran başına kilitleyen o sahne...

06.10.2021 22:15 - Son Güncelleme: 06.10.2021 22:23
Kuruluş Osman aksiyonu su altına taşıdı böyle açılış sahnesi görülmedi! Osman Bey Ve Alplerinin operasyonu nefesleri kesti

Papaz Gregor'un kaçışı ile ilgili istihbaratı ele geçirdikten sonra planını yapan Osman Bey, kılık değiştirmiş Cerkutay'ı Papaz Gregor'u karşılamak üzere gönderdi.

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Kuruluş Osman aksiyonu su altına taşıdı böyle açılış sahnesi görülmedi! Osman Bey Ve Alplerinin operasyonu nefesleri kesti

Kullandığı salla Gregor ve kafilesini alan Cerkutay, kimliğinin açığa çıkmasına mani olamadı. Gregor'un korumaları Cerkutay'ı bağlayıp suya attı.

Kuruluş Osman aksiyonu su altına taşıdı böyle açılış sahnesi görülmedi! Osman Bey Ve Alplerinin operasyonu nefesleri kesti

Pusuya yatan Osman Bey ve alpleri ise Papaz Gregor ve kafilesini uzaktan takip ediyordu. Tekfur Rogatus'un askerleri Gregor'u teslim alacağı sırada Katalan savaşçılar ortaya çıktı ve kafileye saldırdı.

Kuruluş Osman aksiyonu su altına taşıdı böyle açılış sahnesi görülmedi! Osman Bey Ve Alplerinin operasyonu nefesleri kesti

Bu kargaşadan faydalanan Osman Bey ve alpleri, salla kaçmaya çalışan Gregor'un peşine düştü.

Kuruluş Osman aksiyonu su altına taşıdı böyle açılış sahnesi görülmedi! Osman Bey Ve Alplerinin operasyonu nefesleri kesti

Katalan savaşçılar Papaz Gregor'un salına çıkmışken Osman Bey yetişti ve attığı okla dikkatleri üzerine çekti. Atıyla dört nala giderken suya atlayan Osman Bey, sala ulaştı ve Katalan savaşçılarla kavgaya tutuştu.

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