Söylemezsem Olmaz hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Söylemezsem Olmaz sunucuları kimler?

SÖYLEMEZSEM OLMAZ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Söylemezsem Olmaz programı Beyaz TV kanalında saat 13:15 'de ekranlara gelmektedir.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ SUNUCULARI KİMLER?

Programın sunuculuğunu Bircan Bali, Seren Serengil, Arto birlikte yapmaktadır.

ECE RONAY - MEHMET ALİ ERBİL OLAYINA DENİZ AKKAYA DA DAHİL OLDU!

Sosyal medya ünlüsü Ece Ronay, sosyal medya hesabından ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşaladı. Ronay'a "Seninle uyumak istiyorum" diye mesajlar attığı iddia edilen Erbil ise hakkındaki iddiaları yalanladı. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında ise bu konu konuşulmaya başlayınca Erbil yayına bağlandı.

Snirlerine hakim olamayan Erbil, Deniz Akkaya'nın "Daha önce bir terör örgütünün sempatizanı gibi Türk polis teşkilatına hakaret ve küfreden bir insanın klibinde nasıl oynadın?" sözlerine sinirlenen Erbil, "Ben müneccim miyim? Nereden bileyim" diyerek bağırdı.

Erbil'in sözlerine cevap veren Akkaya ise "Yahu ben seni korumak adına bir şey söylüyorum. Google'a Ece Ronay yazınca ilk çıkan konu bu. Hiç araştırmadın mı?" ifadelerini kullandı. "Ha tabii kızın 21-22 yıllık hayatını sorgulayacağım. Sen kendi hayatını sorgulayabilir misin? Deniz Hanım'ın hiç mi geçmişinde böyle şeyler yok?" diyen Erbil'e tepki gösteren Akkaya, "Şimdi beni geçmişimden vurmaya kalkma. Klibinde oynayacaksan bu kadın şimdiye kadar hangi işlere imza atmış buna bakarsın. Kimseyi geçmişiyle vurmaya kalkma" dedi.

Canlı yayında öfke kusan Mehmet Ali Erbil "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben. Sen çok iyi biliyorsun. Çıldır orada çıldır" deyince Akkaya öfkeden deliye döndü. Sinirden elindeki kalemi fırlatan Akkaya, "Sen bana belden aşağı vuramazsın. Neyi biliyorsun söyle. Bir şey söyleyeceksen adam gibi söyleyeceksin" dedi.

BÜLENT ERSOY- MUSTAFA KESER KAVGASI!

Mustafa Keser, Benzemez Kimse Bize programının yayından kaldırılmasını Bülent Ersoy'un yersiz kaprislerine bağlamıştı. Mustafa Keser'in magazin gündeminde olay yaratan bu açıklamaları Söylemezsem Olmaz programında ele alındı. Ekranda "Bülent Ersoy'u yerden yere vurdu" yazmasına çok sinirlenen Mustafa Keser ise telefonla canlı yayına bağlanarak tepkisini dile getirdi.

Söylediklerinin ve yaptığı açıklamalarının "yerden yere vurmak" ile ilişkilendirilemeyeceğini savunan Keser, Bülent Ersoy ile ilgili açıklamalar için "Neden şimdi yapmıyorsunuz?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

"Yapacağım. Şimdi özür dilerim, bizde bir laf var. 'Lafın kötüsü eşeğe söylenir' diye bir laf vardır, halk tabiri. Bugün açıklamamla ilgili bantımı hazırlayacağım ve size servis edeceğim diyorum. Bununla ilgili bir şey sormayın, gerekli açıklamaları yapacağım."