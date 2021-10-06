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Turgut Bey Kuruluş Osman’a iddialı bir giriş yaptı! Rüzgar Aksoy performansıyla büyüledi

Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen üçüncü sezonunun açılış bölümünde merakla beklenen Turgut Bey karakteri ilk kez seyirci karşısına çıktı. Turgut Bey karakterinde Rüzgar Aksoy'un performansı büyük beğeni toplarken, 'Kuruluş Osman' izleyicileri Turgut Bey'i "Osman Bey'in yeni yoldaşı" sözleriyle selamladı. İşte o sahne...

06.10.2021 22:55 - Son Güncelleme: 06.10.2021 23:12
Turgut Bey Kuruluş Osman’a iddialı bir giriş yaptı! Rüzgar Aksoy performansıyla büyüledi

Turgut Bey bölgeye gelişinin ardından alpleriyle birlikte giriştiği gaza faaliyetiyle kısa sürede adından söz ettirmeye başladı.

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Turgut Bey Kuruluş Osman’a iddialı bir giriş yaptı! Rüzgar Aksoy performansıyla büyüledi

Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses'in kardeşi Mari'nin ağabeyini ziyarete gittiği haberini alan Turgut Bey, bu fırsatı kaçırmak istemedi ve alpleri ile birlikte harekete geçti.

Turgut Bey Kuruluş Osman’a iddialı bir giriş yaptı! Rüzgar Aksoy performansıyla büyüledi

Mari'yi taşıyan arabayı takip eden Turgut Bey, alplerine "Yek vücud hücum edeceğiz! Şaşmayacaksınız! Tökezlemeyeceksiniz! Arabayı çeken atın teki korkup kaçsa… Bize sağ gerek!" talimatını verdi.

Turgut Bey Kuruluş Osman’a iddialı bir giriş yaptı! Rüzgar Aksoy performansıyla büyüledi

Ardından arabayı koruyan Bizans askerlerine tek başına hücum eden Turgut Bey, askerleri üzerine çekerek arabayı savunmasız bırakmış oldu.

Turgut Bey Kuruluş Osman’a iddialı bir giriş yaptı! Rüzgar Aksoy performansıyla büyüledi

Kendisine hücum eden dört Bizans askerini alpleriyle birlikte kolayca saf dışı bırakan Turgut Bey, Mari'yi şu sözlerle karşıladı: "Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses'in göz bebeği! Hoşgeldin Mari…"

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