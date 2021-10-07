Osman Bey’in büyük yemini! Kuruluş Osman 66. Bölüm fragmanı yayınlandı: Avcı onca tuzak kursa da kurt nice yol bilir!

OSMAN BEY VE ALPLERİNİN OPERASYONU NEFESLERİ KESTİ

Dizinin 65'inci bölümünde, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'e sığınmak üzere bölgeye gelen Papaz Gregor'u ele geçiren Osman Bey hem Bizans birliklerini hem de Gregor'u ele geçirmek isteyen Katalan savaşçılarını alt etti.