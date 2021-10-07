Osman Bey’in büyük yemini! Kuruluş Osman 66. Bölüm fragmanı yayınlandı: Avcı onca tuzak kursa da kurt nice yol bilir!
Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen açılış sahnesiyle büyük heyecan yaratan dizi, aksiyonu su altına taşıyarak heyecanı kat kat arttırdı. Dizi aksiyon ve duygu yüklü sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlerken #KurulusYeniSezon etiketiyle de sosyal medyaya damga vurdu. Dizinin 65'inci bölümü büyük beğeni toplarken merakla beklenen Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana "Avcı onca tuzak kursa da, kurt nice yol bilir!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı...
Başrolünü Osman Bey karakteri ile Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, üçüncü sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen açılış sahnesiyle büyük heyecan yaratan Kuruluş Osman'ın 66. bölüm fragmanı da yayınlandı.
Yeni bölüm fragmanı izleyiciden tam not alırken dizinin 65. bölümü #KurulusYeniSezon etiketiyle sosyal medyaya damga vurdu. Peki Kuruluş Osman 65. Bölümde neler yaşandı? İşte öne çıkan sahneler...
OSMAN BEY VE ALPLERİNİN OPERASYONU NEFESLERİ KESTİ
Dizinin 65'inci bölümünde, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'e sığınmak üzere bölgeye gelen Papaz Gregor'u ele geçiren Osman Bey hem Bizans birliklerini hem de Gregor'u ele geçirmek isteyen Katalan savaşçılarını alt etti.
Papaz Gregor'un kaçışı ile ilgili istihbaratı ele geçirdikten sonra planını yapan Osman Bey, kılık değiştirmiş Cerkutay'ı Papaz Gregor'u karşılamak üzere gönderdi. Kullandığı salla Gregor ve kafilesini alan Cerkutay, kimliğinin açığa çıkmasına mani olamadı. Gregor'un korumaları Cerkutay'ı bağlayıp suya attı.