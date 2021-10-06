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    • Magazin
    • 06.10.2021 21:34
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    • 06.10.2021 21:40
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    Kuruluş Osman Cüneyt Arkın hangi rolde oynuyordu? Kuruluş Osman'a 'hikayenin sonu' dedi vedasını duyurdu! Elveda Aksakallıların reisi!

    3. sezonuyla bugün ekranlara gelen Kuruluş Osman izleyicisiyle buluştu. Ardından bir isimden veda mesajı geldi. ATV ekranlarında çarşamba akşamları reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'a bu sezon dikkat çeken isimler katılırken efsane olan pek çok karakter de projeye veda etti. Usta oyuncu Cüneyt Arkın Kuruluş Osman dizisine veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Kuruluş Osman Cüneyt Arkın hangi rolde oynuyordu? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman Cüneyt Arkın hangi rolde oynuyordu?

    ATV ekranlarının sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman bugün 3. sezonun ilk bölümüyle ekranlara geri döndü. Döner dönmez vedasını duyuran bir isim oldu. Usta oyuncu Cüneyt Arkın Kuruluş Osman dizisine veda ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Peki, Kuruluş Osman Cüneyt Arkın hangi rolde oynuyordu? İşte konu hakkında detaylar!

    KURULUŞ OSMAN CÜNEYT ARKIN HANGİ ROLDE OYNUYORDU?

    'Kara Murat2 filmleri başta olmak üzere Yeşilçam'ın birçok projesinde yer alan Cüneyt Arkın, 'Kuruluş Osman' dizisiyle ekranlara dönmüştü.

    Usta oyuncu, dizide 2 sezondur Aksakallıların reisi rolünü canlandırıyordu.

    84 yaşındaki Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kuruluş Osman dizisine veda etti.

        Arkın, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        "Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Yeni sezonunda tüm ekip arkadaşlarıma başarılar diler, bana gösterdiğiniz sevgi ve saygı için çok teşekkür ederim. Yeni projelerde sizlerle görüşeceğim günleri özlemle bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere."

        KURULUŞ OSMAN 65. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

        ORHAN'IN DOĞUMU HERKESİ SEVİNCE BOĞUYOR!

        'Kuruluş Osman'ın 65'inci bölümünde, Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur. Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir. Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olur!

        Cüneyt Arkın'dan üzen haber! 'Her hikayenin bir sonu vardır' sözleriyle veda etti!

        Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaşır. Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsacaktır.
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        Haberler Magazin Kuruluş Osman Cüneyt Arkın hangi rolde oynuyordu? Kuruluş Osman'a 'hikayenin sonu' dedi vedasını duyurdu! Elveda Aksakallıların reisi!
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