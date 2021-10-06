Kuruluş Osman bu akşam var mı, başlıyor mu? Kuruluş Osman yeni sezon saat kaçta? 6 Ekim ATV yayın akışı!

ATV'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman için geri sayım sona erdi. Kadrosunda Burak Özçivit; Erkan Avcı; Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin bu akşam ATV yayın akışında olup olmadığı merak ediliyor. Reyting rekortmeni dizi mayıs ayında ikinci sezon finalini yapmıştı. Dizinin üçüncü sezonu için müjdeli haber geldi. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı, başlıyor mu? Kuruluş Osman yeni sezon saat kaçta? İşte 6 Ekim ATV yayın akışı!
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, BAŞLIYOR MU?
Kuruluş Osman dizisi 6 Ekim Çarşamba akşamı yeni sezonuyla ekrana gelecek. Dizinin yeni sezon fragmanı paylaşıldı. Fragmanda, 'Osman büyüyor. Birlik olmazsak yok olacağız' cümlesi dikkat çekiyor.
"Kurtuluş, adalet sancağını açan Osman Bey'dedir..."— atv (@atvcomtr) September 28, 2021
Kuruluş Osman 3. Sezonuyla 6 Ekim Çarşamba 20.00'de atv'de 📺#KuruluşOsman @Kurulusosmanatv pic.twitter.com/tglEAPhb06
KURULUŞ OSLAM YENİ SEZON BU AKŞAM SAAT KAÇTA?
Kuruluş Osman 3. Sezonuyla 6 Ekim Çarşamba 20.00'de ATV'de yayımlanacak.
ATV YAYIN AKIŞI 6 EKİM 2021
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Kuruluş Osman tekrar
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları şöyle;
Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Eser ve Ali Karaağaç
Mari – Şeyma Korkmaz
Turgut Bey – Rüzgar Aksoy
Mikhael Kosses – Serhat Kılıç
Rogatus – Yıldıray Şahiner
KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlıyor!
Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir. Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır.
Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.