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    • 06.10.2021 14:26
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    • 06.10.2021 14:27
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    Kuruluş Osman bu akşam var mı, başlıyor mu? Kuruluş Osman yeni sezon saat kaçta? 6 Ekim ATV yayın akışı!

    6 Ekim Çarşamba günü Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun yayımlanıp yayımlanmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda ATV'nin 6 Ekim 2021 yayın akışı araştırılıyor. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı, başlıyor mu? 6 Ekim Kuruluş Osman yeni sezon saat kaçta? Kuruluş Osman'ın günlerdir yeni sezonu bekleniyordu. Dinin yeni sezon fragmanlarında yeni oyuncuları görenler iyice heyecanlanmaya başladı. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümü hakkında detaylar ve ATV yayın akışı...

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman bu akşam var mı, başlıyor mu?

    ATV'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman için geri sayım sona erdi. Kadrosunda Burak Özçivit; Erkan Avcı; Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin bu akşam ATV yayın akışında olup olmadığı merak ediliyor. Reyting rekortmeni dizi mayıs ayında ikinci sezon finalini yapmıştı. Dizinin üçüncü sezonu için müjdeli haber geldi. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı, başlıyor mu? Kuruluş Osman yeni sezon saat kaçta? İşte 6 Ekim ATV yayın akışı!

    KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, BAŞLIYOR MU?

    Kuruluş Osman dizisi 6 Ekim Çarşamba akşamı yeni sezonuyla ekrana gelecek. Dizinin yeni sezon fragmanı paylaşıldı. Fragmanda, 'Osman büyüyor. Birlik olmazsak yok olacağız' cümlesi dikkat çekiyor.

    KURULUŞ OSLAM YENİ SEZON BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

    Kuruluş Osman 3. Sezonuyla 6 Ekim Çarşamba 20.00'de ATV'de yayımlanacak.

    ATV YAYIN AKIŞI 6 EKİM 2021

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:20 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kuruluş Osman

    00:20 Kuruluş Osman tekrar

    KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

    Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları şöyle;

    Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Eser ve Ali Karaağaç

    Mari – Şeyma Korkmaz

    Turgut Bey – Rüzgar Aksoy

    Mikhael Kosses – Serhat Kılıç

    Rogatus – Yıldıray Şahiner

    KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

    Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlıyor!

    Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir. Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır.

    Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.
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    Haberler Televizyon Kuruluş Osman bu akşam var mı, başlıyor mu? Kuruluş Osman yeni sezon saat kaçta? 6 Ekim ATV yayın akışı!
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