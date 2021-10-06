Kosses tarihte var mı? Kuruluş Osman Kosses kimdir? Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Dizi severler tarafından Kuruluş Osman Kosses kimdir? Kosses tarihte var mı? Sorularının yanıtları gündemde sıklıkla araştırılır oldu. ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 6 Ekim yani bu akşam yeni sezonu ile ekrana gelecek. İlk iki sezonu ile adından söz ettiren tarihi konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan Kuruluş Osman dizisine yeni isimler eklendi ve yeni heyecanlar izleyicileri bekliyor. Peki Kuruluş Osman Koses kimdir? Bu role hayat veren Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Başarılı oyuncu Serhat Kılıç daha önce hangi projelerde rol aldı? İşte tüm bilgiler…