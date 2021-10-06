Kosses tarihte var mı? Kuruluş Osman Kosses kimdir? Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Dizi severler tarafından Kuruluş Osman Kosses kimdir? Kosses tarihte var mı? Sorularının yanıtları gündemde sıklıkla araştırılır oldu. ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 6 Ekim yani bu akşam yeni sezonu ile ekrana gelecek. İlk iki sezonu ile adından söz ettiren tarihi konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan Kuruluş Osman dizisine yeni isimler eklendi ve yeni heyecanlar izleyicileri bekliyor. Peki Kuruluş Osman Koses kimdir? Bu role hayat veren Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Başarılı oyuncu Serhat Kılıç daha önce hangi projelerde rol aldı? İşte tüm bilgiler…
KOSES TARİHTE VAR MI?
Köse Mihal ya da Abdullah Mihal Gazi (? - 1328), Mihaloğullarının atası. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde Osman Gazi'nin silah arkadaşı olan Mikhael Kosses, İslamiyeti seçerek Osmanlı saflarına geçen ilk önemli Bizanslı komutandır. Mihaloğullarının atası Mikhael Kosses, Müslüman olduktan sonra Osman Gazi'nin teklifiyle Abdullah adını almış, adı Abdullah Mihal Gazi olmuştur.
KURULUŞ OSMAN KOSES KİMDİR? SERHAT KILIÇ KAÇ YAŞINDA?
8 Temmuz 1975 Ankara doğumlu olan Serhat Kılıç, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Tiyatro bölümünde okudu.
Yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olan Kılıç, birçok tiyatro oyununda, film ve dizide sahne aldı.
Oyunculuğunun yanı sıra iki tiyatro oyununun yönetmenliğini üstlendi.
Oyuncu, 2014 yılı Kasım ayında, oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren Okul Serhat Kılıç'ı kurmuştur.