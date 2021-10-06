Rogatus tarihte var mı? Kuruluş Osman Rogatus kimdir? Yıldıray Şahinler kimdir, nereli, hangi projelerde rol aldı?

Bu akşam ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu başlıyor ve Kuruluş Osman Rogatus kimdir? Rogatus tarihte var mı? Sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Dizi severler Kuruluş Osman yeni sezonunda katılan oyuncuların isimlerini duyunca oldukça heyecanlandı ve araştırmalarını hızlandırdı. Peki Kuruluş Osman Rogatus karakterine hayat veren Yıldıray Şahinler kimdir, nereli, hangi projelerde rol aldı? Yıldıray Şahinler'in hayatına dair merak edilen tüm bilgileri derledik.