Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 07.10.2021 11:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.10.2021 11:53
    ABONE OL

    Turgut Bey kim oynuyor? Rüzgar Aksoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Kuruluş Osman Turgut Alp kimdir, tarihte var mı?

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman fetihlerle dolu bir sezona başlıyor. Bu sezon projede pek çok isim dikkatleri üzerine çekecek. Şüphesiz ki bu isimlerden birisi Turgut Alp'i canlandıran Rüzgar Aksoy oluyor. Peki, Kuruluş Osman Turgut Alp kimdir, tarihte var mı? Turgut Bey kim oynuyor? Rüzgar Aksoy kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

    Rüzgar Aksoy kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında 3. sezona merhaba diyor. Diziye bu sezon toplamda 16 ünlü isim dahil oldu. Bu isimlerden birisi de Rüzgar Aksoy. Tarihte Osmanlı Devleti'ne büyük hizmetleri olan Turgut Alp'i Rüzgar Aksoy canlandıracak. Osman Bey'in komutasındaki orduyla düşmana korku salacak. Peki, Kuruluş Osman Turgut Alp kimdir, tarihte var mı? Turgut Bey kim oynuyor? Rüzgar Aksoy kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tarihte yer alan tüm bilgiler

    KURULUŞ OSMAN TURGUT ALP KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

    Turgut Alp, Osmanlı İmparatorluğu'nun erken savaşçılarından biriydi. Ayrıca Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin yakın arkadaşıydı. Ömrü boyunca Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi 'ye de hizmet etti. Meşhur baltasıyla savaştı. İnegöl'ü ele geçirdi. Bursa'nın fethinde (1326) Orhan Gazi ile beraberdi.

    İşte Turgut Bey'in hayatı;

    Yaklaşık 125 yaşında öldü. Mezarı İnegöl'de Turgutalp (Genci) köyü mezarlığında bulunur. Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki mezar gerçek değil onursal bir mezardır.

    RÜZGAR AKSOY KİMDİR?

    5 Ocak 1981 yılında İstanbul'da doğan Rüzgar Aksoy İstanbul Üniversitesi'nde Radyo – Sinema – Televizyon okuduktan sonra Haliç Üniversitesi konservatuarında Oyunculuk bölümü üzerine yüksek lisans yapmıştır.

        RÜZGAR AKSOY HANGİ DİZİLERDE OYNAMIŞTIR?

        Kara Sevda / 2015
        Sen de Gitme / 2013
        Türkan / 2010
        Serçe / 2008
        Adanalı / 2008

        RÜZGAR AKSOY HANGİ FİLMLERDE OYNAMIŞTIR?

        Benimle Var mısın? / 2015
        Keşif Çanakkale / 2018
        Deliler / 2019
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hepsi Kavala için toplandı
        Haberler Televizyon Turgut Bey kim oynuyor? Rüzgar Aksoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Kuruluş Osman Turgut Alp kimdir, tarihte var mı?
            SON DAKİKA