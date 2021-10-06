Turgut Bey kim oynuyor? Rüzgar Aksoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Kuruluş Osman Turgut Alp kimdir, tarihte var mı?

Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında 3. sezona merhaba diyor. Diziye bu sezon toplamda 16 ünlü isim dahil oldu. Bu isimlerden birisi de Rüzgar Aksoy. Tarihte Osmanlı Devleti'ne büyük hizmetleri olan Turgut Alp'i Rüzgar Aksoy canlandıracak. Osman Bey'in komutasındaki orduyla düşmana korku salacak. Peki, Kuruluş Osman Turgut Alp kimdir, tarihte var mı? Turgut Bey kim oynuyor? Rüzgar Aksoy kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tarihte yer alan tüm bilgiler

KURULUŞ OSMAN TURGUT ALP KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

Turgut Alp, Osmanlı İmparatorluğu'nun erken savaşçılarından biriydi. Ayrıca Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin yakın arkadaşıydı. Ömrü boyunca Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi 'ye de hizmet etti. Meşhur baltasıyla savaştı. İnegöl'ü ele geçirdi. Bursa'nın fethinde (1326) Orhan Gazi ile beraberdi.

İşte Turgut Bey'in hayatı;