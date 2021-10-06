Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 06.10.2021 15:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.10.2021 15:53
    ABONE OL

    Sadakatsiz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 33. bölüm full - tek parça izle! 6 Ekim Kanal D yayın akışı!

    Ekranların soluksuz izlenen dizisi Sadakatsiz'in yeni sezonu için geri sayım sona erdi. 2. sezonu ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan Sadakatsiz dizisinin bu akşam ekranlarda yer alıp almayacağı büyük bir merak konusu oldu. Sezon finaliyle izleyiciyi şoka uğratan dizi, 2. sezonuyla da çarpıcı hikayesi ile adından söz ettirmeye devam edecek. Son bölümde Asya ve Derin arasında geçmiş ve geleceğin hesaplaşması tüm sır perdelerini bir bir araladı. Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşında kimin galip geldiği yeni sezonda karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Peki, Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz bu akşam var mı?

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

    İlk sezonuyla reyting savaşında büyük galibiyetlerle karşımıza çıkan Sadakatsiz dizisinin 2. sezon tarihi için geri sayım sona eriyor. İlk sezonda izleyicileri büyük bir heyecan ve merakla bırakan Sadakatsiz dizisi 2. sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşında kimin galip geldiği yeni sezonda karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Peki, Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz 33. bölüm full - tek parça izle seçeneği haberimizde yer alıyor!

    SADAKATSİZ 33. BÖLÜM İZLEME SEÇENEKLERİ!

    İşte Sadakatsiz 33. bölüm izle seçeneği;

    Sadakatsiz 33. bölüm izlemek için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

    https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

    SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin haber cisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?

        SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile yeni bir başlangıç yapmıştır. Acil serviste doktorluk yapmaya karar veren Asya, oğlu Ali'nin de mutlu olduğunu düşündüğü yeni bir hayat yaşamaktadır. Volkan ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin ile Tekirdağ'da kalmıştır.

        Aradan geçen aylar sonra, Bahar ve Melih'in düğününe giderken yolda yaşadığı olay Asya'nın hayatında yeni bir sayfa açarken, Ali'nin sakladığı gerçek Asya'yı sarsacaktır...
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yavuz yeni seferler için Boğaz’dan geçti
        Haberler Televizyon Sadakatsiz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 33. bölüm full - tek parça izle! 6 Ekim Kanal D yayın akışı!
            SON DAKİKA