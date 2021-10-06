Sadakatsiz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 33. bölüm full - tek parça izle! 6 Ekim Kanal D yayın akışı!

İlk sezonuyla reyting savaşında büyük galibiyetlerle karşımıza çıkan Sadakatsiz dizisinin 2. sezon tarihi için geri sayım sona eriyor. İlk sezonda izleyicileri büyük bir heyecan ve merakla bırakan Sadakatsiz dizisi 2. sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşında kimin galip geldiği yeni sezonda karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Peki, Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz 33. bölüm full - tek parça izle seçeneği haberimizde yer alıyor!
SADAKATSİZ 33. BÖLÜM İZLEME SEÇENEKLERİ!
İşte Sadakatsiz 33. bölüm izle seçeneği;
Sadakatsiz 33. bölüm izlemek için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.
SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin haber cisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?