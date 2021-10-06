Kuruluş Osman Mari gerçekte kimdir? Şeyma Korkmaz kaç yaşında, nereli? Eşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız...

2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı. Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurdu. Beni Affet adlı dizide tanıştığı Cüneyt Mete ile 1 Mayıs 2019 tarihinde evlendi.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON SAAT KAÇTA?

ATV'nin tarihi dizisi Kuruluş Osman 6 Ekim Çarşamba saat 20:00'da ekranda olacak.

65. BÖLÜM'DE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon ilk bölümünde; Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur. Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir. Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olur! Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaşır. Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsacaktır.