Kuruluş Osman Mari gerçekte kimdir? Şeyma Korkmaz kaç yaşında, nereli? Eşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız...

Kuruluş Osman Mari gerçekte kimdir? Kuruluş Osman'ın Mari'si yeni sezon oyuncuları arasında dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Diziyi yakından takip edenler bu akşam ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda Mari'yi canlandıran oyuncunun gerçekte kim olduğunu araştırıyor. Tarihi dizi Kuruluş Osman'a yeni sezonda oyuncu Şeyma Korkmaz transfer oldu. Peki Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte eşi ve çocuğu!
KURULUŞ OSMAN MARİ GERÇEKTE KİM?
Kuruluş Osman dizisinde Mari karakterini canlandıran oyuncu hakkında araştırmalar yapılıyor. Dizide Harmankaya Tekfuru'nun kardeşi olan Mari Kosses'i canlandıran Mari'nin hangi oyuncu olduğu merak ediliyor. Beni Affet dizisindeki Feride karakteri ile ünlenen Şeyma Korkmaz, Kuruluş Osman dizisine Mari karakteriyle dahil oldu.
ŞEYMA KORKMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Şeyma Korkmaz, 20 Aralık 1988'de Eskişehir doğumludur. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı. Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okudu. Üniversiteyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında fotomodellik yapmaya başladı.
2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı. Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurdu. Beni Affet adlı dizide tanıştığı Cüneyt Mete ile 1 Mayıs 2019 tarihinde evlendi.
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON SAAT KAÇTA?
ATV'nin tarihi dizisi Kuruluş Osman 6 Ekim Çarşamba saat 20:00'da ekranda olacak.
65. BÖLÜM'DE BU AKŞAM NELER OLACAK?
Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon ilk bölümünde; Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur. Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir. Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olur! Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaşır. Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsacaktır.