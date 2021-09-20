MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV LİNKİ YOUTUBE 20 Eylül 2021 | Vedat Alexander Şen ailesine kavuştu! Tam 21 kardeşler...

Türkiye'den Almanya'ya uzanan hüzünlü bir hikaye, mucize gibi bir kavuşma!

33 yıl hayalini kurduğu o an Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında. Anne, baba ve 19 kardeş... Vedat Alexander'ın eşi ve çocukları Atv canlı yayınında.