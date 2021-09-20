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    • 20.09.2021 10:19
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    MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV LİNKİ YOUTUBE 20 Eylül 2021 | Vedat Alexander Şen ailesine kavuştu! Tam 21 kardeşler...

    Müge Anlı Atv canlı yayında yine birbirinden ilginç anlar yaşanıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Gece yarısı işlenen cinayet, öldürülen karı-koca, define tartışması, çarpıcı iddialar, arazi anlaşmazlığı, yasadışı işler mi aile içi husumet mi? Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan'ın katili kim? Türkiye'den Almanya'ya uzanan hüzünlü bir hikaye, mucize gibi bir kavuşma! 33 yıl hayalini kurduğu o an Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında. Anne, baba ve 19 kardeş... Vedat Alexander'ın eşi ve çocukları Atv canlı yayınında. 2 katlı müstakil evdeki vahşet! Saldırıya uğradılar hastanede öldürüldüler. Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlerin katili kim? Hepsi ve daha fazlası 20 Eylül 2021 Müge Anlı canlı yayınında.

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluştu. Müge Anlı Atv son bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

    ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE - TIKLA

    Gece yarısı işlenen cinayet, öldürülen karı-koca, define tartışması, çarpıcı iddialar, arazi anlaşmazlığı, yasadışı işler mi aile içi husumet mi? Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan'ın katili kim?

    Türkiye'den Almanya'ya uzanan hüzünlü bir hikaye, mucize gibi bir kavuşma!

    33 yıl hayalini kurduğu o an Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında. Anne, baba ve 19 kardeş... Vedat Alexander'ın eşi ve çocukları Atv canlı yayınında.
        Karı-koca 34 vatandaşı dolandırıp tatil yaptı
        Haberler Televizyon MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV LİNKİ YOUTUBE 20 Eylül 2021 | Vedat Alexander Şen ailesine kavuştu! Tam 21 kardeşler...
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