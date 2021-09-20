MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV LİNKİ YOUTUBE 20 Eylül 2021 | Vedat Alexander Şen ailesine kavuştu! Tam 21 kardeşler...

Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluştu. Müge Anlı Atv son bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.
Gece yarısı işlenen cinayet, öldürülen karı-koca, define tartışması, çarpıcı iddialar, arazi anlaşmazlığı, yasadışı işler mi aile içi husumet mi? Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan'ın katili kim?
Türkiye'den Almanya'ya uzanan hüzünlü bir hikaye, mucize gibi bir kavuşma!
33 yıl hayalini kurduğu o an Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında. Anne, baba ve 19 kardeş... Vedat Alexander'ın eşi ve çocukları Atv canlı yayınında.