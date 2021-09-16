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Haberler Magazin Müge Anlı'nın can arkadaşı Sinan Özen'den hayata tutunan küçük kızı Neva ile bir ilk! 7 kez ameliyat olmuştu işte Neva bebek

Müge Anlı'nın can arkadaşı Sinan Özen'den hayata tutunan küçük kızı Neva ile bir ilk! 7 kez ameliyat olmuştu işte Neva bebek

Müge Anlı'nın can arkadaşı Sinan Özen'den hayata tutunan küçük kızı Neva ile bir ilk! 7 kez ameliyat olmuştu küçük Neva... Burcu Kartal ile 2016 yılında nikah masasına oturan 57 yaşındaki şarkıcı Sinan Özen'in, geçen yıl şubat ayında Neva ve Sanberk adını verdikleri ikiz bebekleri olmuştu. İkiz olarak dünyaya gelen Neva Özen, doğumuyla birlikte ailesini hem mutluluğa hem de hüzne boğmuştu. Bir süredir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bir süredir tedavi gören ünlü sanatçı Sinan Özen'in minik kızı, hekimlerin uyguladığı başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu. Şarkıcı Sinan Özen uzun süre sağlık sorunu yaşayan minik kızı Neva ile tatilden bir pozunu, "Kızımla ilk deniz keyfimiz" notuyla paylaştı. İşte Sinan Özn'in kızı Neva...

16.09.2021 12:49 - Son Güncelleme: 16.09.2021 13:04
Müge Anlı’nın can arkadaşı Sinan Özen’den hayata tutunan küçük kızı Neva ile bir ilk! 7 kez ameliyat olmuştu işte Neva bebek

Müge Anlı'nın can arkadaşı Sinan Özen'den hayata tutunan küçük kızı Neva ile bir ilk! 7 kez ameliyat olmuştu işte Neva bebek başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

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Müge Anlı’nın can arkadaşı Sinan Özen’den hayata tutunan küçük kızı Neva ile bir ilk! 7 kez ameliyat olmuştu işte Neva bebek

Müge Anlı'nın 'can arkadaşım' dediği Sinan Özen ikizleri ve eşiyle tatilde! Kötü günler geride kaldı Neva - Sanberk kardeşler babalarıyla gezmede!

Müge Anlı’nın can arkadaşı Sinan Özen’den hayata tutunan küçük kızı Neva ile bir ilk! 7 kez ameliyat olmuştu işte Neva bebek

Şarkıcı Sinan Özen ile eşi Burcu Özen'in kızları Neva Özen, hekimlerin uyguladığı başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu.

Müge Anlı’nın can arkadaşı Sinan Özen’den hayata tutunan küçük kızı Neva ile bir ilk! 7 kez ameliyat olmuştu işte Neva bebek

Müge Anlı'nın yakın arkadaşı olarak da bilinen Sinan Özen, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti.

Müge Anlı’nın can arkadaşı Sinan Özen’den hayata tutunan küçük kızı Neva ile bir ilk! 7 kez ameliyat olmuştu işte Neva bebek

İkiz bebeklerinden kızı Neva'nın sağlığına kavuşması ile derin bir nefes alan ünlü sanatçı Sinan Özen ailesiyle tatile çıktı.

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