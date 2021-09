Benzemez Kimse Bize canlı yayın izle! Star TV Benzemez Kimse Bize 1. bölüm full HD canlı izle!

2001 yılında çıkardığı "Gülüm" isimli albümü ile yıldızı yeniden parlamaya başlamıştır. Ve 2002 yılında çıkardığı "Haberi Olsun" isimli albümü ilgi toplamıştır. Akabinde 2003 yılında yayınladığı "Yürü Anca Gidersin" isimli albümdeki her şarkı hit olmuştur. Sanat hayatı boyunca birçok ödül alan Tilbe, günümüzde hala en başarılı bestecilerden ve yorumculardan birisi olarak görülmektedir.

2004 yılında Tilbe rahim kanseri hastalığına yakalanmış bir süre Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi'nde tedavi görmüş ve ameliyat olmuştur. Tilbe, hastalığını o dönemde yaşadığı ayrılık acısına bağlamış ve şöyle demiştir;

" Bunu ailem dışında kimseye söylemedim. Çok şükür ki daha önceden çocuğum olmuş. Yoksa bu durum beni yıpratabilirdi. Hastalığı dönemimde büyük bir aşk yaşadım, çok aşıktım. Sadece onu düşünüyordum. Sürekli aklımdaydı. İnsanın bir derdi olunca o vücudunda bir sorun olarak çıkabiliyor. Hastalandıktan sonra kendisini tamamen unuttum. Şimdi her şeyin o kadar kafaya takılmaya değer olmadığını, gereksiz şeylerle üzülmemem gerektiğini öğrendim.''

2006-günümüz

2006 yılında yayınlanan ve sanatçının maxi-single çalışması olan Tanıdım Seni, altı şarkı ve iki versiyonla toplamda sekiz şarkı barındırıp, sanatçının on bir albümüdür. Albümdeki tüm şarkıların söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye aittir. Yine sanatçının bir diğer albümü 31 Ocak 2008 tarihinde yayınlanan, on altı şarkıdan oluşan ve Tilbe'nin on iki stüdyo albümü olan Güzel'dir. Albümde on beşinci sırada yer alan "Şarkıların Şarkısı" adlı şarkının sözleri, sanatçının 2008 yılına dek kendi albümlerinde ve diğer şarkıcılardaki şarkıların isimlerinden veya şarkı sözlerinden derlenmiştir.

20 Mayıs 2009 tarihinde yayınlanan Aşk İnsanı Değiştirir adlı albümde ise Tilbe, arabesk ağırlıklı şarkılar seslendirmiştir. Albüm iki ayrı CDden oluşup, albümde "Ağla Yüreğim", "Aşk İnsanı Değiştirir", "Gözleri Kara Sevgilim", "Ben Bir Karar Verdim", "Seni Sevmek İstemiştim" isimli şarkıların söz ve müzikleri sanatçıya aittir. Çıkış şarkısı Erkin Koray klasiği "Anma Arkadaş" şarkısıdır. Albüm yirmi üç şarkıdan oluşmakta olup listelerde satış rekorları kırmış, 12 Mayıs 2010 tarihinde Seyhan Müzik etiketiyle yayınlanan on dört albümü Hastayım Sana'dır. Albümde on şarkı yer almaktadır. Şarkıların tamamı Yıldız Tilbe'ye ait olup iki tanesi daha önceden sanatçı arkadaşlarına verdiği Ayrılamam Ve Hiç Kimse Değilim şarkılarını kendi yorumu ile albümüne almıştır. Pop ağırlıklı bir albümdür. Albümde "Hastayım Sana", "Bu Evde Senle" ve "Sevgilim Benim" şarkılarına klip çekilmiştir.

4 Ağustos 2011 tarihinde Oynama isimli albümünü çıkarmıştır. Albümün çıkış parçasının müziği dünyaca ünlü bas-gitar sanatçısı Marcus Miller'e ait Blast melodisir. Tilbe, bu müziğin üzerine sözler yazmıştır. Oynama'nın Blast versiyonu dışında bir de Türkçe versiyonu mevcuttur ve video bu versiyona Kemal Doğulu tarafından çekilmiştir. Daha önce sanatçı arkadaşı Toprak tarafından da seslendirilen "Aklım Hep Sende" isimli türkü, albümün Türk Halk Müziği tarzındaki tek şarkısıdır. Albümde toplam dokuz şarkı yer alıyor; iki şarkıya müzik klibi çekilmiştir. Tilbe'nin Hakan Altun'la düet yaptığı şarkısı Ruh İkizi ve maNga grubu ile Hani Biz şarkıları ile müzik gündeminde adından bahsettirmiştir.