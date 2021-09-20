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    • Televizyon
    • 20.09.2021 14:00
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    • 20.09.2021 14:05
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    ATV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ YOUTUBE! Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane başvuru formu...

    Hafta içi her gün saat 14.00'te izleyici ile buluşan atv'nin sevilen programı "Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane"de bugün yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek bir mücadele yer alıyor. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında yarışanlar özel ödüllerin sahibi oluyor. Siz de bu özel ödüllerin sahibi olmak için Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programına hemen başvurun. İşte Atv ekranlarında yayınlanan Zahide Yetil ile Mutfak Bahane başvuru formu ve canlı yayında yaşananlar...

    Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane | ATV CANLI

    Ekranların sevilen ismi Zahide Yetiş'in sunacağı "Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane" 30 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te başladı. Hafta içi her gün Müge Anlı ve Esra Erol'un programlarının hemen arasında izleyicisi ile buluşan Zahide Yetiş birbirinden eğlenceli anlara sahne oluyor.

    ATV CANLI YAYIN ZAHİDE YETİŞ İZLE - TIKLA

    Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında yarışanlar özel ödüllerin sahibi oluyor. Siz de bu özel ödüllerin sahibi olmak için Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programına hemen başvurun.

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    Hafta içi her gün saat 14.00'te izleyici ile buluşan atv'nin sevilen programı "Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane"de final gününün yarışanları Bestem - Cihan çiftiydi. 4 aylık hamileyken bebekleri kaybeden çift bir taraftan yemek yaparken diğer taraftan Zahide Yetiş ile dertleşti. Kaybettikleri bebeklerine Melek adını veren çift, stüdyoya duygusal anlar yaşattı.
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    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ YOUTUBE! Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane başvuru formu...
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