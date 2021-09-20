ATV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ YOUTUBE! Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane başvuru formu...

Ekranların sevilen ismi Zahide Yetiş'in sunacağı "Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane" 30 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te başladı. Hafta içi her gün Müge Anlı ve Esra Erol'un programlarının hemen arasında izleyicisi ile buluşan Zahide Yetiş birbirinden eğlenceli anlara sahne oluyor.
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında yarışanlar özel ödüllerin sahibi oluyor. Siz de bu özel ödüllerin sahibi olmak için Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programına hemen başvurun.
Hafta içi her gün saat 14.00'te izleyici ile buluşan atv'nin sevilen programı "Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane"de final gününün yarışanları Bestem - Cihan çiftiydi. 4 aylık hamileyken bebekleri kaybeden çift bir taraftan yemek yaparken diğer taraftan Zahide Yetiş ile dertleşti. Kaybettikleri bebeklerine Melek adını veren çift, stüdyoya duygusal anlar yaşattı.