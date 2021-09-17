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Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğan mucize kavuşma! İzmir'den Almanya'ya uzanan Vedat Alexander Şen'in hikayesinde 21 kardeş buluştu

Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğan mucize kavuşma! İzmir'den Almanya'ya uzanan Vedat Alexander Şen'in hikayesinde 21 kardeş buluştu, 33 yıl sonra gerçekleşen buluşma Müge Anlı başta olmak üzere ekranları başındaki izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı, Almanya'da yaşayan Vedat Alexander'ın hayalini gerçekleştirdi. İşte o anlar...

17.09.2021 11:45 - Son Güncelleme: 17.09.2021 11:50
Müge Anlı’yı gözyaşlarına boğan mucize kavuşma! İzmir’den Almanya’ya uzanan Vedat Alexander Şen’in hikayesinde 21 kardeş buluştu

MÜGE ANLI'YI GÖZYAŞLARINA BOĞAN MUCİZE KAVUŞMA!

İzmir'den Almanya'ya uzanan Vedat Alexander Şen'in hikayesinde 21 kardeş buluştu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’yı gözyaşlarına boğan mucize kavuşma! İzmir’den Almanya’ya uzanan Vedat Alexander Şen’in hikayesinde 21 kardeş buluştu

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

Müge Anlı’yı gözyaşlarına boğan mucize kavuşma! İzmir’den Almanya’ya uzanan Vedat Alexander Şen’in hikayesinde 21 kardeş buluştu

"ANNEM BİZİ CAMİYE BIRAKTI ALLAH'A EMANET ETTİ" DEMİŞTİ...

Müge Anlı Vedat Alexander'ın ailesini buldu, gerçekler canlı yayında ortaya çıktı!

Müge Anlı’yı gözyaşlarına boğan mucize kavuşma! İzmir’den Almanya’ya uzanan Vedat Alexander Şen’in hikayesinde 21 kardeş buluştu

Alman vatandaşı olan Vedat Alexander annesini aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Türk bir annesi olan Vedat'ın Türkiye'li bir kız arkadaşı olduktan sonra annesini aramak için Türkiye'ye gelmiş.

Müge Anlı’yı gözyaşlarına boğan mucize kavuşma! İzmir’den Almanya’ya uzanan Vedat Alexander Şen’in hikayesinde 21 kardeş buluştu

Ablası 3 yaşında, kendisi 2 yaşında iken İzmir'de bir cami önüne bırakılan Vedat ve ablası Hülya 33 yıl önce Almanya'ya evlatlık verildi.

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