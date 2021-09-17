Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğan mucize kavuşma! İzmir'den Almanya'ya uzanan Vedat Alexander Şen'in hikayesinde 21 kardeş buluştu
Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğan mucize kavuşma! İzmir'den Almanya'ya uzanan Vedat Alexander Şen'in hikayesinde 21 kardeş buluştu, 33 yıl sonra gerçekleşen buluşma Müge Anlı başta olmak üzere ekranları başındaki izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı, Almanya'da yaşayan Vedat Alexander'ın hayalini gerçekleştirdi. İşte o anlar...
17.09.2021 11:45
- Son Güncelleme: 17.09.2021 11:50
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.