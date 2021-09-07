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    • Televizyon
    • 07.09.2021 14:01
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    • 07.09.2021 14:04
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    Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE! Günün çifti Hakan ve Tuğba Baloğlu kendi günlerinde neler yapacak?

    Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane Atv canlı yayınında izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Ekranların gülen yüzü Zahide Yetiş, “eşler şahane, mutfak bahane” diyerek ekranlara geri döndü. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Zahide Yetiş’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor. Peki Zahide Yetiş'in programına nasıl başvurulur? İşte ATV ekranlarında başlayan Zahide Yetiş'in programının detayları ve başvuru formu...

    Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane | CANLI İZLE!

    Ekranların sevilen ismi Zahide Yetiş'in sunacağı "Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane" 30 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te başladı. Hafta içi her gün Müge Anlı ve Esra Erol'un programlarının hemen arasında izleyicisi ile buluşan Zahide Yetiş birbirinden eğlenceli anlara sahne oluyor.

    ATV CANLI YAYIN ZAHİDE YETİŞ İZLE - TIKLA

    Hafta içi her gün izleyici ile buluşacak olan Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de her gün 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Çiftler maharetlerini markette, mutfakta ve sofrada birbirleriyle paylaşıyor. Haftanın finalinde kazanan çift, altınların sahibi olacak.


    Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında yarışanlar özel ödüllerin sahibi oluyor. Siz de bu özel ödüllerin sahibi olmak için Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programına hemen başvurun.

    BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN!

    Günün çifti Hakan ve Tuğba Baloğlu kendi günlerinde neler yapacak? Zahide Yetiş'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyacak!
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    Dağ ilçelerinde çöp sorunu tarih oldu
    Haberler Televizyon Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE! Günün çifti Hakan ve Tuğba Baloğlu kendi günlerinde neler yapacak?
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