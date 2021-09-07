Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE! Günün çifti Hakan ve Tuğba Baloğlu kendi günlerinde neler yapacak?

Ekranların sevilen ismi Zahide Yetiş'in sunacağı "Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane" 30 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te başladı. Hafta içi her gün Müge Anlı ve Esra Erol'un programlarının hemen arasında izleyicisi ile buluşan Zahide Yetiş birbirinden eğlenceli anlara sahne oluyor.

ATV CANLI YAYIN ZAHİDE YETİŞ İZLE - TIKLA

Hafta içi her gün izleyici ile buluşacak olan Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de her gün 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Çiftler maharetlerini markette, mutfakta ve sofrada birbirleriyle paylaşıyor. Haftanın finalinde kazanan çift, altınların sahibi olacak.