Çaresiz anne-baba Esra Erol’da gözyaşı döktü! Sosyal medyada tanıştığı gençle kaçtı tehdit iddiası ortalığı karıştırdı

Emine Çalık ve İsmail Çalık, 22 Temmuz gecesi Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşadıkları evden kaçan 17 yaşındaki kızları Elif Çalık'ı bulmak için Esra Erol'da programına başvurdu.
Kızlarının eve dönmesi için gözyaşı döken anne-baba, Elif Çalık'ın sosyal medyada tanıştığı Sinan Özbek'le birlikte olduğunu iddia etti.
Kızlarının şantajla kaçırıldığı iddiasında bulunan anne Çalık, kızlarının yaşadığı ilişkiden iki ay önce haberdar olduklarını ifade ederek şunları söyledi: "Kızım kesinlikle zorla tutuluyor. Başlarında büyüklerden birileri de var. O çocuk bu kadar zamandır kızımı tek başına tutamaz"