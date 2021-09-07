Çaresiz anne-baba Esra Erol’da gözyaşı döktü! Sosyal medyada tanıştığı gençle kaçtı tehdit iddiası ortalığı karıştırdı

Kızlarının şantajla kaçırıldığı iddiasında bulunan anne Çalık, kızlarının yaşadığı ilişkiden iki ay önce haberdar olduklarını ifade ederek şunları söyledi: "Kızım kesinlikle zorla tutuluyor. Başlarında büyüklerden birileri de var. O çocuk bu kadar zamandır kızımı tek başına tutamaz"