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    • 07.09.2021 19:37
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    Çaresiz anne-baba Esra Erol’da gözyaşı döktü! Sosyal medyada tanıştığı gençle kaçtı tehdit iddiası ortalığı karıştırdı

    Esra Erol’da akılalmaz olay! Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına Çalık Ailesi damga vurdu. Anne Emine Çalık ve baba İsmail Çalık, 17 yaşındaki kızları Elif Çalık’ın sosyal medyada tanıştığı Sinan Özbek isimli bir gençle kaçtığını iddia ederek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. İşte detaylar...

    Çaresiz anne-baba Esra Erol’da gözyaşı döktü!

    Emine Çalık ve İsmail Çalık, 22 Temmuz gecesi Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşadıkları evden kaçan 17 yaşındaki kızları Elif Çalık'ı bulmak için Esra Erol'da programına başvurdu.

    Kızlarının eve dönmesi için gözyaşı döken anne-baba, Elif Çalık'ın sosyal medyada tanıştığı Sinan Özbek'le birlikte olduğunu iddia etti.

    Kızlarının şantajla kaçırıldığı iddiasında bulunan anne Çalık, kızlarının yaşadığı ilişkiden iki ay önce haberdar olduklarını ifade ederek şunları söyledi: "Kızım kesinlikle zorla tutuluyor. Başlarında büyüklerden birileri de var. O çocuk bu kadar zamandır kızımı tek başına tutamaz"

        Öte yandan balkondan atlayarak kaçtığı güvenlik kameralarından görülen Çalık'ın kıyafetlerini de balkonda değiştirdiği öne sürüldü.

        SİNAN ÖZBEK'İN BABASI CANLI YAYINA BAĞLANDI!
        Esra Erol canlı yayınına bağlanan Sinan Özbek'in babası Nejdet Özbek de oğlunun Elif Çalık'la birlikte olduğunu kabul etti. Özbek'in canlı yayına bağlanmasıyla sinirler gerilirken Çalık Ailesi yaşananlara büyük tepki gösterdi. Kızlarının zorla tutulduğunu düşünen aile Nejdet Özbek'le büyük tartışmanın içine girerken sarf edilen sözler dikkat çekti.

        Anne Emine Çalık, gözyaşları içinde kızlarına eve dönmesine yönelik çağrıda bulundu. Baba İsmail Çalık ise kızını ne olursa olsun kabul ettiğini söyledi. Çalık, "Emekli olduğumda maaş kartımı bile ona verecektim. O benim kızım. Eve dönsün, bekliyoruz" sözlerini kullandı.

            Hayatın içinden konularıyla hafta içi her gün canlı yayınla atv ekranlarına gelen Esra Erol'da, yeni sezona da iddialı bir giriş yaptı. Birçok kayıp olayını çözüme kavuşturan Esra Erol ve ekibi, Elif Çalık ve ailesini buluşturmak için kolları sıvadı.
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            Haberler Televizyon Çaresiz anne-baba Esra Erol’da gözyaşı döktü! Sosyal medyada tanıştığı gençle kaçtı tehdit iddiası ortalığı karıştırdı
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