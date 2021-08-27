Müge Anlı ile Tatlı Sert, Zahide Yetiş ile Mutfakta ve Esra Erol'da ne zaman başlıyor? Yeni sezonda bomba isimler yine ATV'de...
Müge Anlı ile Tatlı Sert, Zahide Yetiş ile Mutfakta ve Esra Erol'da başlıyor! Yayın tarihi netleşen 3 bomba isim için heyecan dorukta! Yeni sezonda bomba isimler yine ATV ekranlarında yer alacak... Başarıdan başarıya imza atan ve Türkiye'nin sevilen isimleri arasında yer alan Müge Anlı, Esra Erol ve Zahide Yetiş, gündüz kuşağında yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Milyonlarca insana umut olan Esra Erol, kayıp ve cinayetleri çözüme kavuşturan Müge Anlı'nın yanı sıra başarılı televizyoncu Zahide Yetiş de "eşler şahane, mutfak bahane" diyerek renkli anlara sahne olacak. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve Zahide Yetiş ile Mutfakta'nın yayın tarihi...
YENİ SEZONDA BOMBA İSİMLER YİNE ATV'DE...
Müge Anlı ile Tatlı Sert, Zahide Yetiş ile Mutfakta ve Esra Erol'da ne zaman başlıyor? İşte son günlerin heyecanla beklenen programlarının yayın tarihi...
Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak.
Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak. Her sezon yaptıklarıyla gündeme oturan Müge Anlı büyük başarılara imza atmaya devam edecek, yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.
"ZAHİDE YETİŞ İLE MUTFAK BAHANE" BAŞLIYOR!
atv'den yepyeni bir program daha geliyor. Ekranların sevilen ismi Zahide Yetiş'in sunacağı "Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane"