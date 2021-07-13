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    • Televizyon
    • 13.07.2021 12:40
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    • 13.07.2021 12:43
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    Dünya Kuruluş Osman izliyor! Atv'nin sevilen dizisi Endonezya ve Bosna Hersek'te izleyiciyle buluşacak!

    Atv ekranında yayınlanan iki sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da ilgi görmeye devam ediyor. Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada yüz milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı.  Kuruluş Osman, şimdi de Endonezya ve Bosna Hersek’te da yayına girmeye hazırlanıyor.

    Dünya Kuruluş Osman izliyor!

    Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan Atv, bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. İki sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ilgi görüyor.

    Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada yüz milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı.

    Kuruluş Osman, şimdi de Endonezya ve Bosna Hersek'te da yayına girmeye hazırlanıyor. Endonezya'nın en popüler kanallarından NET TV'de yayınlanacak dizi, Bosna Hersek'te ise ülkenin en eski ve önemli kanalı Hayat TV'de seyirciyle buluşacak.
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        Haberler Televizyon Dünya Kuruluş Osman izliyor! Atv'nin sevilen dizisi Endonezya ve Bosna Hersek'te izleyiciyle buluşacak!