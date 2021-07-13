Dünya Kuruluş Osman izliyor! Atv'nin sevilen dizisi Endonezya ve Bosna Hersek'te izleyiciyle buluşacak!

Kuruluş Osman, şimdi de Endonezya ve Bosna Hersek'te da yayına girmeye hazırlanıyor. Endonezya'nın en popüler kanallarından NET TV'de yayınlanacak dizi, Bosna Hersek'te ise ülkenin en eski ve önemli kanalı Hayat TV'de seyirciyle buluşacak.