Kuruluş Osman'da yıldızlar geçidi! 3. sezonu fetihlerle geçecek Kuruluş Osman'dan bakın kimler gelmiş geçmiş

3. sezonu fetihlerle geçecek olan Kuruluş Osman'a bugüne kadar pek çok ünlü isim katıldı. Dizide yaşanan her ayrılık yürek burkarken akıllara bugüne kadar dizide oynayan isimler geldi. Bu sezon Ertuğrul Gazi, Abdurrahman, Bamsı, Dündar ve daha nicesi hikayeye veda etti. ATV ekranlarında çarşamba akşamları reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'a bu sezon dikkat çeken isimler katılırken efsane olan pek çok karakter de projeye veda etti. Dizinin 3. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ertuğrul Bey, Bamsı, Abdurrahman Alp, Dündar Bey, Savcı Bey ve Bayhoca bu isimler arasında yer alıyor. Hal böyle olunca diziye bu sezon veda eden isimler merak ediliyor.

10.07.2021 17:28 - Son Güncelleme: 10.07.2021 17:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





