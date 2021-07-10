Fahriye Evcen ve Burak Özçivit denizde aşk tazeledi Fahriye düzgün fiziğiyle mest etti! Kuruluş Osman'ın yıldızı eşiyle...
Türkiye'nin beğeniyle takip edilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit oğulları Karan'la tatile çıktı. Aile önceki gün Torba'da deniz keyfi yaparken görüntülendi. 1 çocuk annesi Fahriye Evcen düzgün fiziğiyle dikkat çekerken, sevilen çift denizde aşk tazeledi. Özçivit ailesinin keyifli anlaı kameralara böyle yansıdı.
10.07.2021 09:05
- Son Güncelleme: 10.07.2021 09:05
'Kuruluş Osman' dizisinde başrol oynayan Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile sezonu açtı. Tatil için Bodrum'u tercih eden mutlu aile, önceki gün Torba'daki bir otelin plajında görüntülendi.
Mutlu aile önceki gün Torba'daki bir otelde objektiflere yansıdı.
Öğle saatlerinde hotele giriş yapan aile, deniz ve güneşin tadını çıkardı.
Karan ile zaman geçiren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen kumsal da oyunlar oynayıp keyifli dakikalar geçirdi.
Karan'ın uyku saati gelince özel bir cabanaya geçince Fahriye Evcen'le Burak Özçivit kendilerini serin sulara attı.