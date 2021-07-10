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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit denizde aşk tazeledi Fahriye düzgün fiziğiyle mest etti! Kuruluş Osman'ın yıldızı eşiyle...

Türkiye'nin beğeniyle takip edilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit oğulları Karan'la tatile çıktı. Aile önceki gün Torba'da deniz keyfi yaparken görüntülendi. 1 çocuk annesi Fahriye Evcen düzgün fiziğiyle dikkat çekerken, sevilen çift denizde aşk tazeledi. Özçivit ailesinin keyifli anlaı kameralara böyle yansıdı.

10.07.2021 09:05 - Son Güncelleme: 10.07.2021 09:05
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit denizde aşk tazeledi Fahriye düzgün fiziğiyle mest etti! Kuruluş Osman'ın yıldızı eşiyle...

'Kuruluş Osman' dizisinde başrol oynayan Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile sezonu açtı. Tatil için Bodrum'u tercih eden mutlu aile, önceki gün Torba'daki bir otelin plajında görüntülendi.

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit denizde aşk tazeledi Fahriye düzgün fiziğiyle mest etti! Kuruluş Osman'ın yıldızı eşiyle...

Mutlu aile önceki gün Torba'daki bir otelde objektiflere yansıdı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit denizde aşk tazeledi Fahriye düzgün fiziğiyle mest etti! Kuruluş Osman'ın yıldızı eşiyle...

Öğle saatlerinde hotele giriş yapan aile, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit denizde aşk tazeledi Fahriye düzgün fiziğiyle mest etti! Kuruluş Osman'ın yıldızı eşiyle...

Karan ile zaman geçiren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen kumsal da oyunlar oynayıp keyifli dakikalar geçirdi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit denizde aşk tazeledi Fahriye düzgün fiziğiyle mest etti! Kuruluş Osman'ın yıldızı eşiyle...

Karan'ın uyku saati gelince özel bir cabanaya geçince Fahriye Evcen'le Burak Özçivit kendilerini serin sulara attı.