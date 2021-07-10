Fahriye Evcen ve Burak Özçivit denizde aşk tazeledi Fahriye düzgün fiziğiyle mest etti! Kuruluş Osman'ın yıldızı eşiyle...

'Kuruluş Osman' dizisinde başrol oynayan Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile sezonu açtı. Tatil için Bodrum'u tercih eden mutlu aile, önceki gün Torba'daki bir otelin plajında görüntülendi.