Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman başlıyor? Fetihlerle dolu bir saltanat! Kuruluş Osman yeni sezon tarihi...

Bu duygusal sahne karşısında Bala Hatun gözyaşlarını tutamadı. Malhun Hatun "Rabbim sana da evlat sevinci nasip etsin diye her gece dua ederim Bala Hatun" deyince, Bala Hatun da müjdeyi verdi: "Beyimize bir evlat verdin ya ben de Rabbime şükrederim Malhun Hatun. Benim imtihanıma gelince; sabırla sınandı, dualarınızla kabul olundu. En çok da evladın Orhan'ın senin çetin yolunda yalnız olmayacağı için sevinirim. Rabbim bana da evlat sevinci yaşattı. Karnımda, evladını, Orhan'ın gardaşını taşırım Osman Bey."