Acun Ilıcalı ortalığı yangın yerine çevirmeye niyetli çoktan düğmeye bastı! Survivor eskisi gibi kalmayacak 2022 All Star... Survivor 2022 için çoktan çalışmalara başlandı. Survivor henüz final yapmadan, 2022 yılında All Star olacağını duyuran Acun Ilıcalı ve ekibi Survivor All Star için yoğun mesai harcıyor. Ve öyle bir kadro için kollar sıvandı ki hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak. Daha önceki Survivor'lardan düşman oldukları bilinen 2'li resmi olarak ittifak imzaladı. İşte detaylar...