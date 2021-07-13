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    • Magazin
    • 13.07.2021 10:09
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    • 13.07.2021 10:09
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    Acun Ilıcalı ortalığı yangın yerine çevirmeye niyetli çoktan düğmeye bastı! Survivor eskisi gibi kalmayacak 2022 All Star...

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, 2021 sezonunu kısa bir süre önce geride bıraktı. Yiğit Alp Poyraz ve İsmail Balaban'ın final koltuğuna oturduğu Survivor 2021'den zaferle ayrılan taraf İsmail Balaban olmuştu. Acun Ilıcalı, Survivor 2021 biter bitmez izleyici tarafından merakla beklenen Survivor 2021 All Star için kolları sıvamaya başladı. Survivor All Star için iddialı isimlerin düşünüldüğü zaten bilinen bir gerçekti. Ancak öyle gelişmeler yaşandı ki gözler Survivor All Star’a çevrildi.

    Survivor eskisi gibi kalmayacak 2022 All Star...

    Acun Ilıcalı ortalığı yangın yerine çevirmeye niyetli çoktan düğmeye bastı! Survivor eskisi gibi kalmayacak 2022 All Star... Survivor 2022 için çoktan çalışmalara başlandı. Survivor henüz final yapmadan, 2022 yılında All Star olacağını duyuran Acun Ilıcalı ve ekibi Survivor All Star için yoğun mesai harcıyor. Ve öyle bir kadro için kollar sıvandı ki hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak. Daha önceki Survivor'lardan düşman oldukları bilinen 2'li resmi olarak ittifak imzaladı. İşte detaylar...

    Survivor 2022 All Star'da bomba gibi bir kadroyu hazırlamakla kafayı bozan Acun Ilıcalı 'asla olmaz' denen isimleri bir araya getirmek için düğmeye bastı.

    Survivor 2020 sezonunda yarışan Survivor Nisa ve Aycan Yanaç adada yaşadıkları olaylarla gündemde kalmayı başarmıştı.

        Adlarından sık söz ettiren ikiliye yaşadıkları olaylar sebebiyle sosyal medyadan bile çığ gibi tepki yağmıştı.

        Survivor 2020' de Sercan'ın Nisa ile yaşadığı olay ve akabinde Aycan'la aralarının bozulması takipçilerin dün gibi aklında.

        Sercan'ın duygularına karşılık vermeyen Nisa, Aycan ile Sercan'ın arkadaşlığını görünce Aycan'ı takipten çıkararak tepkisini ortaya koymuştu.

            Instagram üzerinden tekrar takipleşmeye başlayan Suvivor Nisa ve Aycan ikilisinin bu hamlesi akıllarda bir sürü soru işaretine sebep oldu.

            Aycan Yanaç ile Nisa Bölükbaşı'nın instagram'da birbirlerini tekrar takip etmesi ise Survivor All Star hamlesi olarak görülüyor.

            Survivor All Star'a kimin katılacağıyla ilgili birçok iddia sosyal medyada dolaşırken, yeni kadronun bu zamana kadar ki en güçlü kadro olacağı dedikoduları kulislerde dolaşmaya devam ediyor.
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