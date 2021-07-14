Mahrem dizisi ne zaman başlıyor? Mahrem dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Hangi kanalda yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yeni başlayacak olan dizi FETÖ'nün karanlık yapılanmasından 15 Temmuz hainliğinin perde arkasını gözler önüne serecek. Mahrem dizisi daha başlamadan büyük ilgi gördü ve hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…
MAHREM DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?
Senaristliğini Halis Cahit Kurutlu'nun ve Gürkan Tanyaş'ın, yapımcılığını ise Halis Cahit Kurutlu'nun üstlendiği belgeselin yönetmen koltuğunda Hamit Coşkun oturuyor. "Mahrem" belgeseli ilk bölümüyle 14 Temmuz'da TRT 1'de ekranlara gelecek.
MAHREM DİZİSİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?
TRT, FETÖ'nün karanlık mahrem yapılanmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızma faaliyetlerini ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçteki bilinmeyenleri ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajlara, yaşanmış olaylara ve belgelere yer veren drama belgesel "Mahrem", ilk bölümüyle 14 Temmuz Çarşamba günü TRT 1'de ekrana gelecek.
TRT 1 tarafından hazırlanan "Mahrem" belgeseline ait ilk tanıtım, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.