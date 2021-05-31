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    • 31.05.2021 15:47
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    Özlem dolu buluşma! Maraşlı 20. bölümde Maraşlı kimliğini Mahur’a itiraf edebilecek mi? İşte bu hafta yaşanacaklar...

    Özlem dolu buluşma Maraşlı 20. bölümde izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Maraşlı 20. bölüm fragmanıyla heyecanın dozunu arttırdı. Mahur ve Maraşlı birbirlerine özlemlerini haykırırken diğer yandan Fuad, Maraşlı’yı Mahur’a yalan söylememesi konusunda uyarıyor. Maraşlı, Mahur’a kimliğini itiraf edebilecek mi? İşte Maraşlı'da bu hafta yaşanacaklar...

    Özlem dolu buluşma! Maraşlı kimliğini Mahur’a itiraf edebilecek mi?

    Burak Deniz (Maraşlı), Alina Boz (Mahur), Saygın Soysal (Savaş), Serhat Kılıç (Necati), Hakan Boyav (Hurdacı), Serhat Parıl (Tolga), Burcu Karakaya (Dilara), Engin Yüksel (Fuad), Güneş Hayat (Suzan) gibi güçlü oyuncu kadrosu ile pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi halina gelen Maraşlı 20 bölümde neler olacak?

    İşte detaylar...

    MARAŞLI'DA BU HAFTA...

    Maraşlı ve Mahur birbirlerine özlemlerini ifade ederler. Maraşlı, Mahur'un Savcı ile samimiyetini sorgular.

    Maraşlı, Savcı Tolga'dan, Mahur da Dilara' dan rahatsız olur. Fuad, Maraşlı'yı Mahur'a yalan söylememesi konusunda uyarır.

    Mehmet İnce olduğunu Mahur'a anlatması gerektiğini söyler. Maraşlı, Mahur'a Mehmet İnce kimliğini itiraf edebilecek midir?

        Savcı Tolga; Savaş ve Maraşlı'yı sorguya çağırır. Maraşlı ve Savaş uzun zaman sonra ilk kez karşı karşıya gelir. Savcı, ikisine de Mehmet İnce'yi sorar. Mehmet İnce'ye önce kim ulaşacaktır? Savcı Tolga'mı yoksa Savaş mı?

        Maraşlı, Necati'den öğrendiği Hurdacı'ya ulaşmak için Fuad ile bir plan yapar ve 10 Milyon Dolar temizlenecek para var diye haber salarlar. Hurdacı, adamlarından Fuad'ın aklamak istediği miktarı duyar ve buluşma ayarlar. Hurdacı buluşmaya gitmez, adamlarını gönderir. Maraşlı, Hurdacı'ya ulaşabilecek midir?

        Hurdacı, Maraşlı'nın peşinde olduğunun farkındadır. Savaş; Hurdacı'yı, Maraşlı'ya ispiyonlayan kişinin Necati olduğuna emindir. Hurdacı, Savaş'a Necati'yi öldürme emri verir. Savaş'ın adamları Necati'nin peşine düşer. Necati, ikinci kez ölümden kurtulmayı başarabilecek midir?
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        Haberler Televizyon Özlem dolu buluşma! Maraşlı 20. bölümde Maraşlı Mehmet İnce kimliğini Mahur’a itiraf edebilecek mi? İşte bu hafta yaşanacaklar...