Burak Deniz (Maraşlı), Alina Boz (Mahur), Saygın Soysal (Savaş), Serhat Kılıç (Necati), Hakan Boyav (Hurdacı), Serhat Parıl (Tolga), Burcu Karakaya (Dilara), Engin Yüksel (Fuad), Güneş Hayat (Suzan) gibi güçlü oyuncu kadrosu ile pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi halina gelen Maraşlı 20 bölümde neler olacak?
İşte detaylar...
MARAŞLI'DA BU HAFTA...
Maraşlı ve Mahur birbirlerine özlemlerini ifade ederler. Maraşlı, Mahur'un Savcı ile samimiyetini sorgular.
Maraşlı, Savcı Tolga'dan, Mahur da Dilara' dan rahatsız olur. Fuad, Maraşlı'yı Mahur'a yalan söylememesi konusunda uyarır.
Mehmet İnce olduğunu Mahur'a anlatması gerektiğini söyler. Maraşlı, Mahur'a Mehmet İnce kimliğini itiraf edebilecek midir?