Vav TV İzle

Maraşlı'nın Savaş'ı Saygın Soysal hakkında en çok merak edilen gerçek! 'Gönlümün sahibi' diyor bakın Saygın Soysal nereli

Ekranların sevilen dizisi Maraşlı, birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Bu oyunculardan biri de Savaş karakterini canlandıran Saygın Soysal. Diziyi izleyenler, "Maraşlı dizisi Savaş kimdir, nereli?" gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Saygın Soysal hakkında en çok merak edilense memleketi oldu. Bakın Saygın Soysal nereli çıktı. İşte başta Maraşlı'nın Savaş'ı Saygın Soysal olmak üzere ünlülerin memleketleri.

24.05.2021 16:07 - Son Güncelleme: 24.05.2021 16:07
Maraşlı'nın Savaş'ı Saygın Soysal hakkında en çok merak edilen gerçek! 'Gönlümün sahibi' diyor bakın Saygın Soysal nereli

Maraşlı kısa sürede fenomen haline gelirken dizi oyuncuları da gündeme oturdu. Maraşlı'da canlandırdığı Savaş karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Saygın Soysal, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Maraşlı'nın Savaş'ı Saygın Soysal hakkında en çok merak edilen gerçek! 'Gönlümün sahibi' diyor bakın Saygın Soysal nereli

Maraşlı, gönülleri fethederken dizide Savaş karakterini canlandıran Saygın Soysal tüm dikkatleri üzerine çekti. Araştırma konusu olan Soysal'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Saygın Soysal ve ünlülerin memleketi….

Maraşlı'nın Savaş'ı Saygın Soysal hakkında en çok merak edilen gerçek! 'Gönlümün sahibi' diyor bakın Saygın Soysal nereli

Şükrü Özyıldız – İzmir

Maraşlı'nın Savaş'ı Saygın Soysal hakkında en çok merak edilen gerçek! 'Gönlümün sahibi' diyor bakın Saygın Soysal nereli

Esra Bilgiç – Ankara

Maraşlı'nın Savaş'ı Saygın Soysal hakkında en çok merak edilen gerçek! 'Gönlümün sahibi' diyor bakın Saygın Soysal nereli

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı