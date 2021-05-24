Maraşlı'nın Savaş'ı Saygın Soysal hakkında en çok merak edilen gerçek! 'Gönlümün sahibi' diyor bakın Saygın Soysal nereli

Ekranların sevilen dizisi Maraşlı, birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Bu oyunculardan biri de Savaş karakterini canlandıran Saygın Soysal. Diziyi izleyenler, "Maraşlı dizisi Savaş kimdir, nereli?" gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Saygın Soysal hakkında en çok merak edilense memleketi oldu. Bakın Saygın Soysal nereli çıktı. İşte başta Maraşlı'nın Savaş'ı Saygın Soysal olmak üzere ünlülerin memleketleri.

24.05.2021 16:07 - Son Güncelleme: 24.05.2021 16:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





