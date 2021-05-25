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Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’u Alina Boz bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Alina Boz’un memleketi…

Maraşlı'nın güzeller güzeli Mahur'u Alina Boz bakın aslen nereliymiş! Başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da Mahur karakterine can veren Alina Boz, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can ile aşk yaşayan güzel oyuncunun hayatı merak edilip araştırılıyor. Alina Boz'un memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Alina Boz'un memleketi…

25.05.2021 00:39 - Son Güncelleme: 25.05.2021 00:39
Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’u Alina Boz bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Alina Boz’un memleketi…

Atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Maraşlı'da Mahur karakterini canlandıran Alina Boz, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’u Alina Boz bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Alina Boz’un memleketi…

Magazin gündeminden uzak bir yaşam sürdüren ünlü oyuncunun, hayatı sevenleri tarafından merak edilip araştırılıyor.

Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’u Alina Boz bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Alina Boz’un memleketi…

İnternet kullanıcıları, özellikle "Alina Boz nereli?" sorusunun cevabını aratıyor. İşte başta Alina Boz olmak üzere ünlü isimler ve memleketleri…

Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’u Alina Boz bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Alina Boz’un memleketi…

Can Yaman – Yugoslavya

Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’u Alina Boz bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Alina Boz’un memleketi…

Aleyna Tilki - Trabzon/Of