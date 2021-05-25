Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’u Alina Boz bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Alina Boz’un memleketi…

Maraşlı'nın güzeller güzeli Mahur'u Alina Boz bakın aslen nereliymiş! Başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da Mahur karakterine can veren Alina Boz, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can ile aşk yaşayan güzel oyuncunun hayatı merak edilip araştırılıyor. Alina Boz'un memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Alina Boz'un memleketi…

25.05.2021 00:39 - Son Güncelleme: 25.05.2021 00:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





