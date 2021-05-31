Sadakatsiz sezon finalinde Derin yine yapacağını yapıyor! Korku dolu fragman sonrası Derin ve Asya ölecek mi? Sadakatsiz 31.bölüm fragmanını izleyenler 'Derin ve Asya ölecek mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Kanal D ekranlarında bu sezona bomba gibi başlayan Sadakatsiz dizisinden bomba gibi sezon finali fragmanı yayınlandı. Fragman sonrası Asya ve Derin ölecek mi sorusu izleyenlerin kafasında soru işareti yarattı. Sadakatsiz dizisinin sonu nasıl biteceği konusunda bilgi sahibi olmak isteyen izleyiciler Sadakatsiz Asya ile Derin ölüyor mu? sorularına yanıt arıyor. İşte Sadakatsiz sezon finalinde yaşanacaklar…