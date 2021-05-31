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    • 31.05.2021 13:43
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    • 31.05.2021 13:43
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    sezon finalinde Derin yine yapacağını yapıyor! Korku dolu fragman sonrası Derin ve Asya ölecek mi?

    ekranlarının fenomen dizisi 'in sezon finali fragmanı izleyiciyi şoke etti. Sadakatsiz 31. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Bu hafta sezon finali yapacak dizinin yayınlandığı fragmanlar izleyicileri heyecanlandırırken son fragmanı ise oldukça korkuttu. Asya'nın Derin'i bir şey gösterme vaadiyle çağırması sonrasında ikilinin araba içerisinde uçurumun kenarında ölümle burun buruna gelmesi sonrası izleyiciler Sadakatsiz Asya ile Derin ölüyor mu? sorularına yanıt arıyor. İşte Sadakatsiz sezon finalinde yaşanacaklar…

    Korku dolu fragman sonrası Derin ve Asya ölecek mi?

    Sadakatsiz sezon finalinde Derin yine yapacağını yapıyor! Korku dolu fragman sonrası Derin ve Asya ölecek mi? Sadakatsiz 31.bölüm fragmanını izleyenler 'Derin ve Asya ölecek mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Kanal D ekranlarında bu sezona bomba gibi başlayan Sadakatsiz dizisinden bomba gibi sezon finali fragmanı yayınlandı. Fragman sonrası Asya ve Derin ölecek mi sorusu izleyenlerin kafasında soru işareti yarattı. Sadakatsiz dizisinin sonu nasıl biteceği konusunda bilgi sahibi olmak isteyen izleyiciler Sadakatsiz Asya ile Derin ölüyor mu? sorularına yanıt arıyor. İşte Sadakatsiz sezon finalinde yaşanacaklar…

    Konusu ve oyuncu kadrosuyla yayınlandığı günden beri dikkatleri çekmeyi başaran dizi Sadakatsiz, sezon finali yapıyor. 31. bölümüyle bu sezon son kez ekranlara gelecek olan dizinin 3. fragmanı seyircilerin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Sadakatsiz'im sıkı takipçileri sezon finali senaryolarını tahmin etmeye çalışırken, fragmanda uçuruma sürüklendiği görülen Asya ve Derin ölecek mi sorusu da akıllarda yerini aldı.

    ASYA VE DERİN ÖLECEK Mİ?

    Fragmanda, Asya, Derin'le konuşmak üzere kapısına dayanıyor. Derin Asya'nın konuşma teklifini annesinin ısrarla itiraz etmesine rağmen kabul ediyor.

        Derin ve Asya buluşmasında, iki kadın arabayla uçurumun eşiğinde ölümle karşı karşıya geliyor.

        Uçurumdan düşmek üzere oldukları görülen iki isim, öleceklerinden korkuyor ve bir hayli panik halinde oldukları görülüyor. Derin ile Asya uçuruma yuvarlanacak mı derken fragmanın sonunda arabanın yuvarlanmaya başladığı gözüküyor.

        Çığlık sesleri eşliğinde son bulan fragmandan sonra, çarşamba günü yayınlanacak sadakatsiz sezon finalinde nelerin yaşanacağını merak konusu.
            Saldırıların hedefinde Erdoğansız bir Türkiye var!
            Haberler Televizyon Sadakatsiz sezon finalinde Derin yine yapacağını yapıyor! Korku dolu fragman sonrası Derin ve Asya ölecek mi?