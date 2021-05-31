Gözler onun üzerinde! Maraşlı'nın Firuzan'ı Rojda Demirer şoke etti! Güzel oyuncunun yaşını duyanlar inanamıyor...

Merakla takip edilen Maraşlı dizisinin Friuzan'ı Rojda Demirer yaşıyla şaşkına çevirdi. atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da canlandırdığı Firuzan karakteriyle ilgileri üzerine çeken Rojda Demirer'in özel hayatı merak konusu oldu. Hayranları güzel oyuncuyu ilgiyle araştırırken hakkında ortaya çıkan o gerçek ise duyanları şoke etti. Güzel oyununcunun yaşını duyanlar inanamadı...

31.05.2021 00:48 - Son Güncelleme: 31.05.2021 00:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





