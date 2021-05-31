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Gözler onun üzerinde! Maraşlı'nın Firuzan'ı Rojda Demirer şoke etti! Güzel oyuncunun yaşını duyanlar inanamıyor...

Merakla takip edilen Maraşlı dizisinin Friuzan'ı Rojda Demirer yaşıyla şaşkına çevirdi. atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da canlandırdığı Firuzan karakteriyle ilgileri üzerine çeken Rojda Demirer'in özel hayatı merak konusu oldu. Hayranları güzel oyuncuyu ilgiyle araştırırken hakkında ortaya çıkan o gerçek ise duyanları şoke etti. Güzel oyununcunun yaşını duyanlar inanamadı...

31.05.2021 00:48 - Son Güncelleme: 31.05.2021 00:48
Gözler onun üzerinde! Maraşlı'nın Firuzan'ı Rojda Demirer şoke etti! Güzel oyuncunun yaşını duyanlar inanamıyor...

Merakla takip edilen Maraşlı dizisinin Friuzan'ı Rojda Demirer yaşıyla şaşkına çevirdi. atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da canlandırdığı Firuzan karakteriyle ilgileri üzerine çeken Rojda Demirer'in özel hayatı merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gözler onun üzerinde! Maraşlı'nın Firuzan'ı Rojda Demirer şoke etti! Güzel oyuncunun yaşını duyanlar inanamıyor...

Hayranları güzel oyuncuyu ilgiyle araştırırken hakkında ortaya çıkan o gerçek ise duyanları şoke etti.

Gözler onun üzerinde! Maraşlı'nın Firuzan'ı Rojda Demirer şoke etti! Güzel oyuncunun yaşını duyanlar inanamıyor...

Güzel oyununcunun yaşını duyanlar inanamadı...

Gözler onun üzerinde! Maraşlı'nın Firuzan'ı Rojda Demirer şoke etti! Güzel oyuncunun yaşını duyanlar inanamıyor...

İşte Rojda Demirer ve birçok ünlü ismin yaşı...

Gözler onun üzerinde! Maraşlı'nın Firuzan'ı Rojda Demirer şoke etti! Güzel oyuncunun yaşını duyanlar inanamıyor...

ROJDA DEMİRER

12 Ağustos 1980