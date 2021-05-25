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    • 25.05.2021 12:24
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    Maraşlı'nın gizemli geçmişi son bölümde ortaya çıktı! Maraşlı yeni bölüm fragmanı (20. bölüm) yayınlandı mı?

    Maraşlı'nın gizemli geçmişi son bölümde ortaya çıktı! Başrollerini  ve ’un paylaştığı “Maraşlı”, kadrosuna kattığı başarılı isimlerin ekrana geldiği bölümüyle büyük beğeni topladı. Büyük bir ilgiyle izlenen bölümde, Mahur’un, Savcı Tolga’nın ısrarını kıramadığı için çıktığı yemeğe şahit olan Maraşlı, adeta yıkıldı. Bölümün final sahnesinde Maraşlı’nın cezaevinden çıktığını öğrenen Mahur, ona ulaşmak için gittiği Fuad’ın evinde Maraşlı ile karşı karşıya geldi. İki aşığın göz göze geldiği sahne ekran başındaki izleyenlerin heyecanını yükseltti. Peki, Maraşlı 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

    Maraşlı'nın gizemli geçmişi ortaya çıktı!

    ATV dizisi 'Maraşlı'nın Türel Ailesi'ndeki hain olan 'Necati'ye ulaşmasıyla dizinin hikayesinde yeni sayfa açıldı. Maraşlı yeni bölümde 'Maraşlı', 'Necati'ye emir veren kişiyi bulmaya çalışırken karşısına yeni isimler çıktı.

    Ezber bozan hikayesiyle büyük beğeni toplayan diziye; Hakan Boyav, Serhat Parıl, Burcu Karakaya, Güneş Hayat ve Engin Yüksel gibi başarılı oyuncular katıldı.

    Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı", kadrosuna kattığı başarılı isimlerin ekrana geldiği bölümüyle büyük beğeni topladı.

        Dizinin yayınlanan bölümünde; müebbet hapis cezası alan Maraşlı'nın, cezaevinde hayatını kurtardığı koğuş ağası Fuad'la tanışmasıyla olaylar hız kazandı. Fuad'la adeta baba oğul gibi olan Maraşlı, istihbarat görevlisi Mehmet İnce iken, kızını yaralayanları bulmak üzere kimliğini Maraşlı olarak nasıl değiştirdiğini ilk kez anlattı.

        Maraşlı, Türel ailesini araştırmak isterken, Mahur'a nasıl aşık olduğunu Fuad'a anlatması izleyenleri şoke etti. Bölümde gerçek adı Mehmet İnce olan Maraşlı'nın değişen şivesi de sosyal medyada saatlerce gündem oldu.

        MARAŞLI VE MAHUR KAVUŞACAK MI?

        Büyük bir ilgiyle izlenen bölümde, Mahur'un, Savcı Tolga'nın ısrarını kıramadığı için çıktığı yemeğe şahit olan Maraşlı, adeta yıkıldı. Bölümün final sahnesinde Maraşlı'nın cezaevinden çıktığını öğrenen Mahur, ona ulaşmak için gittiği Fuad'ın evinde Maraşlı ile karşı karşıya geldi. İki aşığın göz göze geldiği sahne ekran başındaki izleyenlerin heyecanını yükseltti.

            HURDACI KARAKTERİ DİKKATLERİ ÇEKTİ!

            Bölümde ayrıca Maraşlı, akıl hastanesinde tedavi gören Necati'yi ziyaret ederek emir aldığı kişiyi öğrenmeye çalıştı. Necati'den "Hurdacı" lakabını duyan Maraşlı, ona ulaşmak için Fuad'dan yardım istedi. Bölümde Hakan Boyav'ın hayat verdiği, kara para aklayan "Hurdacı" karakteri sıra dışı mizacıyla dikkatleri çekti.
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            Haberler Televizyon Maraşlı'nın gizemli geçmişi son bölümde ortaya çıktı! Maraşlı yeni bölüm fragmanı (20. bölüm) yayınlandı mı?