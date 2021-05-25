Maraşlı'nın gizemli geçmişi son bölümde ortaya çıktı! Maraşlı yeni bölüm fragmanı (20. bölüm) yayınlandı mı?

ATV dizisi 'Maraşlı'nın Türel Ailesi'ndeki hain olan 'Necati'ye ulaşmasıyla dizinin hikayesinde yeni sayfa açıldı. Maraşlı yeni bölümde 'Maraşlı', 'Necati'ye emir veren kişiyi bulmaya çalışırken karşısına yeni isimler çıktı.
Ezber bozan hikayesiyle büyük beğeni toplayan diziye; Hakan Boyav, Serhat Parıl, Burcu Karakaya, Güneş Hayat ve Engin Yüksel gibi başarılı oyuncular katıldı.
Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı", kadrosuna kattığı başarılı isimlerin ekrana geldiği bölümüyle büyük beğeni topladı.