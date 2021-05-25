"21 yıl boyunca evlenmek için Aysel'i bekledim" diyen Ali Bey, Aysel Hanım'ın önceki evliliğinden olan çocuklarının baskılarından dolayı ayrıldıklarını dile getirdi.

Yayına telefonla bağlanan Aysel Hanım ise MS hastası olduğunu, Ali Bey'in kendisine iyi geldiğini, çocukları istemediği için ayrıldığı söyledi.