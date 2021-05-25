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    • 25.05.2021 18:04
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    • 25.05.2021 18:23
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    bile şaşırdı! “Tek isteğim Aysel ile yeniden evlenmek..." dedi dördüncü eşine milyonların önünde böyle seslendi

    'nin sevilerek izlenen programı 'da ilginç bir olay yaşandı. Programa başvuran “Dördüncü eşim Aysel ile yeniden evlenmek istiyorum” diyerek milyonların önünde eşine seslendi. Canlı yayına telefonla bağlanan da Ali Özengi ile evlenmek istediğini dile getirdi. Ancak Aysel Yaran’ın şartı şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…

    Esra Erol'da programına başvuran Ali Özengi, "Tek isteğim eşim Aysel ile yeniden evlenmek. Onu çok seviyorum tekrar evlenmek istiyorum" dedi. Ali Bey, Esra Erol'da programına çıkmasını kendisinden Aysel Hanım'ın istediğini ve onunla bu şartla evleneceğini söylerek şaşkınlık yarattı.

    "21 yıl boyunca evlenmek için Aysel'i bekledim" diyen Ali Bey, Aysel Hanım'ın önceki evliliğinden olan çocuklarının baskılarından dolayı ayrıldıklarını dile getirdi.

    Yayına telefonla bağlanan Aysel Hanım ise MS hastası olduğunu, Ali Bey'in kendisine iyi geldiğini, çocukları istemediği için ayrıldığı söyledi.

    Büyük oğlunun 26, küçük oğlunun 22 yaşında olduğunu belirten Aysel Hanım, kendisini paylaşamadıklarını dile getirdi.

        Öte yandan Aysel Hanım, Ali Bey'in sinirlenince ağzından kötü sözler çıktığını bu huyunu bırakmasını istedi.

        Bunun üzerine Özengi, "Benim varım yokum Aysel nikahımızı yapalım, gerekirse hiç konuşmam" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Televizyon Esra Erol bile şaşırdı! “Tek isteğim Aysel ile yeniden evlenmek..." dedi dördüncü eşine milyonların önünde böyle seslendi