Esra Erol'da programına başvuran Ali Özengi, "Tek isteğim eşim Aysel ile yeniden evlenmek. Onu çok seviyorum tekrar evlenmek istiyorum" dedi. Ali Bey, Esra Erol'da programına çıkmasını kendisinden Aysel Hanım'ın istediğini ve onunla bu şartla evleneceğini söylerek şaşkınlık yarattı.
"21 yıl boyunca evlenmek için Aysel'i bekledim" diyen Ali Bey, Aysel Hanım'ın önceki evliliğinden olan çocuklarının baskılarından dolayı ayrıldıklarını dile getirdi.
Yayına telefonla bağlanan Aysel Hanım ise MS hastası olduğunu, Ali Bey'in kendisine iyi geldiğini, çocukları istemediği için ayrıldığı söyledi.
Büyük oğlunun 26, küçük oğlunun 22 yaşında olduğunu belirten Aysel Hanım, kendisini paylaşamadıklarını dile getirdi.